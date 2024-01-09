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Син бізнесмена Ігоря Гринкевича вперше відреагував на можливу протиправну діяльність батька

9 січня 2024 23:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Син бізнесмена Ігоря Гринкевича вперше відреагував на можливу протиправну діяльність батька
Бізнесмен Ігор Гринкевич з родиною. Фото: Facebook Ігоря Гринкевича
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, вперше виступив з заявою щодо можливої протиправної діяльності батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.

Таку заяву Роман Гринкевич оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Заява Романа Гринкевича. Фото: скриншот

Роман Гринкевич заступився за батька

Роман заявив, що його родина родина завжди діяла в рамках чинного законодавства і вся ця ситуація є замовною.

Чоловік наголосив, що його родина не буде виправдовуватися, і запевнив, що тікати за кордон вони не планують.

"Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо!" — заявив Роман Гринкевич.

Він додав, що в його родині точно знають, хто зацікавлений у роздмухуванні цього скандалу, а також хто його замовив.

"Ми переконані, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними", — зазначив Гринкевич-молодший.

Корупційний скандал довкола Гринкевичів

Нагадаємо, що ДБР затримало Гринкевича наприкінці грудня 2023 року, за підозрою в корупції. Він бажав заплатити 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, аби силовики повернули вилучене майно у підконтрольних йому компаній. Тоді слідство встановило, що його компанії виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Додамо, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

Водночас художниця Соня Морозюк, сім'ю нареченого якої підозрюють у розкраданні коштів Міноборони України, прокоментувала ситуацію. Вона заявила, що вона тут ні до чого.

 

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