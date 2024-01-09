Сын бизнесмена Игоря Гринкевича впервые отреагировал на возможную противоправную деятельность отца

Бизнесмен Игорь Гринкевич с семьей. Фото: Facebook Игоря Гринкевича

Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые выступил с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.

Такое заявление Роман Гринкевич обнародовал на своей странице в Instagram.

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Роман Грнкевич заступился за отца

Роман заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства и вся эта ситуация является заказной.

Мужчина объявил, что его семья не будет оправдываться, и заверил, что убегать за границу они не планируют.

"Мы уверены, что наша деятельность проходила в условиях действующего законодательства. Оправдываться, лить грязь, искать компромат или его создавать точно не будем!", — заявил Роман Гринкевич.

Он добавил, что в его семье точно знают, кто заинтересован в раздувании этого скандала, а также кто его заказал.

"Мы убеждены, что правоохранители всех уровней и непосредственно в МО разберутся во всем, пользуясь официальными данными", — отметил Гринкевич-младший.

Коррупционный скандал вокруг Гринкевичей

Напомним, что ГБР задержал Гринкевича в конце декабря 2023 года, по подозрению в коррупции. Он хотел заплатить 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество у подконтрольных ему компаний. Тогда следствие установило, что его компании выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Добавим, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют хищение у Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.

В то же время художница Соня Морозюк, семью жениха которой подозревают в хищении средств Минобороны Украины, прокомментировала ситуацию. Она заявила, что она здесь ни при чем.