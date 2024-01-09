Сімейні лікарі зможуть надавати послугу з ментальної підтримки — ініціатива Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: ОП

Порушення сну, втрата апетиту, тривога, нав'язливі думки — переживання хоча б одного із цих станів упродовж останніх двох тижнів може бути сигналом SOS. Людям необхідно попіклуватися про ментальне здоров'я. Відтепер із цим може допомогти сімейний лікар.

Інтеграція послуги з ментального здоров'я на "первинки" є компонентом пріоритетного проєкту Міністерства охорони здоров'я у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" — ініціативи першої леді Олени Зеленської.

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Ментальна підтримка від сімейних лікарів

Сімейні лікарі, які пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP, можуть допомагати в питаннях, що стосуються ментального здоров'я.

Знайти найближчого сімейного лікаря можна за QR-кодом

Шанси, що саме ваш родинний фахівець може розпізнати, діагностувати та підставити плече, дуже високі, адже на сьогодні кожен третій сімейний лікар надає послугу з ментального здоров'я. У разі потреби він може перенаправити до психолога, психотерапевта або психіатра.

"Звертатися по допомогу — не слабкість, не забаганка й не соромно, а відповідально. Психічне та фізичне здоров'я – однаково важливі компоненти загального здоров'я людини", — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ця послуга є безкоштовною, адже надається у межах Програми медичних гарантій. На сьогодні вже понад 850 закладів первинної медичної допомоги мають відповідний контракт із Національною службою здоровʼя України (переглянути можна на інтерактивній мапі). Такі ж самі дані допоможуть знайти оператори "гарячої лінії" НСЗУ — для цього потрібно зателефонувати за номером 16-77.

"Не треба пояснювати, що ментальне здоров’я наших людей — це і є та сама стійкість, українська стійкість, яка, з одного боку, стала легендою, а з іншого — її саму треба весь час підтримувати. Бо на ній все тримається", — наголошує перша леді.

Дослідження "Українського інституту майбутнього" показало, що втома, тривога, проблеми зі сном — це найпоширеніші стани для більшості українців. Психологічне виснаження є особливо характерним для жінок середнього віку.

В українському суспільстві склалося, що наші мами часто стають "лікарями" для всієї родини, звісно ж забуваючи при цьому про себе. Радимо розповісти своїй мамі про те, що сімейний лікар може бути для неї підтримкою. Адже цілком можливо, що саме зараз їй це дуже потрібно.

Інтеграція послуги з ментального здоров'я в систему первинної медичної допомоги є компонентом пріоритетного проєкту Міністерства охорони здоров'я України у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я — ініціативи першої леді Олени Зеленської. Комунікаційний супровід реалізується за підтримки ВООЗ, Уряду Канади, Міжнародного медичного корпусу.

Комунікаційна кампанія "Ти як?" Всеукраїнської програми ментального здоров'я реалізується за підтримки проєкту USAID "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я", який виконує організація Пакт.

Нагадаємо, у місті Буча, що у Київському районі, відкрили першу в Україні фабрику-кухню для навчальних закладів трьох громад, серед яких Буча, Немішаєве та Бородянка. Її створення відбулося в рамках реформи системи шкільного харчування першої леді України Олени Зеленської.