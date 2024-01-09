Семейные врачи смогут предоставлять услугу по ментальной поддержке — инициатива Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: ОП

Нарушение сна, потеря аппетита, тревога, навязчивые мысли — переживание хотя бы одного из этих состояний в последние две недели может быть сигналом SOS. Людям необходимо позаботиться о ментальном здоровье. Теперь с этим может помочь семейный врач.

Интеграция услуги по ментальному здоровью на "первичках" является компонентом приоритетного проекта Министерства здравоохранения в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" — инициативы первой леди Елены Зеленской.

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Ментальная поддержка от семейных врачей

Семейные врачи, прошедшие обучение по программе ВОЗ mhGAP, могут помогать в вопросах, касающихся ментального здоровья.

Найти ближайшего семейного врача можно по QR-коду

Шансы, что именно ваш семейный специалист может распознать, диагностировать и подставить плечо, очень высоки, ведь на сегодняшний день каждый третий семейный врач оказывает услугу по ментальному здоровью. В случае необходимости он может перенаправить к психологу, психотерапевту или психиатру.

"Обращаться за помощью — не слабость, не прихоть и не стыдно, а ответственно. Психическое и физическое здоровье — одинаково важные компоненты общего здоровья человека", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Эта услуга бесплатна, так как предоставляется в рамках Программы медицинских гарантий. На сегодняшний день уже более 850 учреждений первичной медицинской помощи имеют соответствующий контракт с Национальной службой здоровья Украины (просмотреть можно на интерактивной карте). Такие же данные помогут найти операторы "горячей линии" НСЗУ — для этого нужно позвонить по номеру 16-77.

"Не надо объяснять, что ментальное здоровье наших людей — это и есть та самая стойкость, украинская устойчивость, которая, с одной стороны, стала легендой, а с другой — ее саму нужно все время поддерживать. Потому что на ней все держится", — подчеркивает первая леди.

Исследование "Украинского института будущего" показало, что усталость, тревога, проблемы со сном — это самые распространенные состояния для большинства украинцев. Психологическое истощение особенно характерно для женщин среднего возраста.

В украинском обществе сложилось, что наши мамы часто становятся "врачами" для всей семьи, конечно же, забывая при этом о себе. Советуем рассказать своей маме, что семейный врач может быть для нее поддержкой. Ведь вполне возможно, что именно сейчас это очень нужно.

Интеграция услуги ментального здоровья в систему первичной медицинской помощи является компонентом приоритетного проекта Министерства здравоохранения Украины в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья — инициативы первой леди Елены Зеленской. Коммуникационное сопровождение осуществляется при поддержке ВОЗ, Правительства Канады, Международного медицинского корпуса.

Коммуникационная кампания "Ты как?" Всеукраинская программа ментального здоровья реализуется при поддержке проекта USAID "Развитие устойчивой системы общественного здоровья", который выполняет организация Пакт.

Напомним, в городе Буча Киевского района открыли первую в Украине фабрику-кухню для учебных заведений трех громад, среди которых Буча, Немешаево и Бородянка. Ее создание прошло в рамках реформы системы школьного питания первой леди Украины Елены Зеленской.