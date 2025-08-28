Відео
Сільські школи не закриватимуть в Україні, — Вітренко

Сільські школи не закриватимуть в Україні, — Вітренко

Дата публікації: 28 серпня 2025 06:39
Вітренко заявив, що сільські школи в Україні закривати не будуть
Андрій Вітренко. Фото: sluga-narodu.com

В Україні не будуть закривати сільські школи через мінімальну кількість учнів. Зокрема, деякі із закладів фінансуються органами місцевого самоврядування.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив заступник міністра освіти та депутат Київради Андрій Вітренко.

Читайте також:

Чи будуть закривати а Україні сільські школи

За словами Вітренка, в Україні близько 500 сільських шкіл, а більшість з них вже при приєднані до закладів або ж підвезенні.

"Значить, в Україні таких шкіл за останній період часу було зареєстровано приблизно 500. Станом на сьогодні вже 450 цих шкіл за рішенням громади були доєднані до інших закладів освіти, або організовано підвезення учнів, тобто проблематика ця не набуває масового характеру", — заявив Вітренко.

Водночас він уточнив інформацію щодо інших 50 шкіл. Вітренко стверджує, що вони фінансуються органами місцевого самоврядування.

Також він наголосив, що школа є важливим соціальним центром громади. Зокрема, окрім освіти вона забезпечує соціалізацію, додаткове навчання та культурну консолідацію.

"Саме школа має стати тим місцем соціалізації людини, і виконувати зараз величезну кількість інших функцій окрім отримання освіти. Це і місце зустрічі, це і місце отримання додаткової освіти протягом життя, місце консультацій культурних зусиль. Тобто, школа зараз — це така, багатопрофільна історія", — резюмував Вітренко.

Нагадаємо, що 26 серпня у Міністерстві освіти України повідомили,, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей через високу вартість навчання на одного учня. У міністерстві також зазначили, що рішення про закриття навчальних або їх подальшого фінансування будуть приймати місцеві органи влади.

Нещодавно ми писали, що в Україні стартувала державна ініціатива "Пакунок школяра". Як її оформити — читайте за цим посиланням.

Також ми інформували, що зарплати вчителів зазнають змін. Зокрема, писали, до чого готуватися 1 вересня.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
