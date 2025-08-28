Витренко заявил, что сельские школы в Украине закрывать не будут

Андрей Витренко. Фото: sluga-narodu.com

В Украине не будут закрывать сельские школы из-за минимального количества учеников. В частности, некоторые из заведений финансируются органами местного самоуправления.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил заместитель министра образования и депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Будут ли закрывать а Украине сельские школы

По словам Витренко, в Украине около 500 сельских школ, а большинство из них уже при присоединены к заведениям или же подвезены.

"Значит, в Украине таких школ за последний период времени было зарегистрировано примерно 500. На сегодня уже 450 этих школ по решению общины были присоединены к другим учебным заведениям, или организован подвоз учеников, то есть проблематика эта не приобретает массовый характер", — заявил Витренко.

В то же время он уточнил информацию о других 50 школах. Витренко утверждает, что они финансируются органами местного самоуправления.

Также он отметил, что школа является важным социальным центром общества. В частности, кроме образования она обеспечивает социализацию, дополнительное обучение и культурную консолидацию.

"Именно школа должна стать тем местом социализации человека, и выполнять сейчас огромное количество других функций кроме получения образования. Это и место встречи, это и место получения дополнительного образования в течение жизни, место консультаций культурных усилий. То есть, школа сейчас — это такая, многопрофильная история", — резюмировал Витренко.

Напомним, что 26 августа в Министерстве образования Украины сообщили, что с 1 сентября правительство не будет финансировать школы, где учатся менее 45 детей из-за высокой стоимости обучения на одного ученика. В министерстве также отметили, что решение о закрытии учебных или их дальнейшего финансирования будут принимать местные органы власти.

