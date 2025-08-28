Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сельские школы не будут закрывать в Украине, — Витренко

Сельские школы не будут закрывать в Украине, — Витренко

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 06:39
Витренко заявил, что сельские школы в Украине закрывать не будут
Андрей Витренко. Фото: sluga-narodu.com

В Украине не будут закрывать сельские школы из-за минимального количества учеников. В частности, некоторые из заведений финансируются органами местного самоуправления. 

Об этом в эфире "Київського часу" заявил заместитель министра образования и депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Реклама
Читайте также:

Будут ли закрывать а Украине сельские школы

По словам Витренко, в Украине около 500 сельских школ, а большинство из них уже при присоединены к заведениям или же подвезены.

"Значит, в Украине таких школ за последний период времени было зарегистрировано примерно 500. На сегодня уже 450 этих школ по решению общины были присоединены к другим учебным заведениям, или организован подвоз учеников, то есть проблематика эта не приобретает массовый характер", — заявил Витренко.

В то же время он уточнил информацию о других 50 школах. Витренко утверждает, что они финансируются органами местного самоуправления.

Также он отметил, что школа является важным социальным центром общества. В частности, кроме образования она обеспечивает социализацию, дополнительное обучение и культурную консолидацию.

"Именно школа должна стать тем местом социализации человека, и выполнять сейчас огромное количество других функций кроме получения образования. Это и место встречи, это и место получения дополнительного образования в течение жизни, место консультаций культурных усилий. То есть, школа сейчас — это такая, многопрофильная история", — резюмировал Витренко.

Напомним, что 26 августа в Министерстве образования Украины сообщили, что с 1 сентября правительство не будет финансировать школы, где учатся менее 45 детей из-за высокой стоимости обучения на одного ученика. В министерстве также отметили, что решение о закрытии учебных или их дальнейшего финансирования будут принимать местные органы власти.

Недавно мы писали, что в Украине стартовала государственная инициатива "Пакет школьника". Как ее оформить — читайте по этой ссылке.

Также мы информировали, что зарплаты учителей претерпят изменения. В частности, писали, к чему готовиться 1 сентября.

образование школы дети Украина власть финансы
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации