Сили оборони уразили нафтохімічний комбінат у Тюменській області

Вибухи в Тюменській області. Фото: росЗМІ

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Сили оборони України 10 серпня завдали удару по нафтохімічному комбінату "Тобольскнефтехим" у місті Тобольськ Тюменської області Росії. Внаслідок атаки підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки підприємства.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Установка переробляє мільйони тонн сировини

За даними Генштабу, потужність центральної газофракціонуючої установки становить близько 6,6 млн тонн сировини на рік. Вона є важливою складовою виробничого комплексу "Тобольскнефтехиму" — одного з найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Європи.

На комбінаті виробляють бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та МТБЕ — високооктанову кисневмісну добавку до пального.

Продукцію використовують у військовій промисловості РФ

Як зазначили у Генштабі, продукція підприємства має значення для російського військово-промислового комплексу. Зокрема, її використовують під час виробництва компонентів ракетного та авіаційного пального, композитних матеріалів для безпілотників, а також високооктанових бензинів.

Ураження комбінату є частиною заходів Сил оборони зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Збитки ще встановлюють

Наразі українські військові уточнюють масштаби пошкоджень та завданих підприємству збитків.

У ЗСУ наголосили, що Сили оборони й надалі системно працюватимуть над зниженням можливостей Росії продовжувати збройну агресію проти України.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську в Татарстані. Після атаки на території підприємства зафіксували пожежу, а масштаби завданих збитків наразі встановлюють.

Раніше Новини.LIVE писали, що українські військові завдавали ударів по інших об'єктах російської військової інфраструктури. Зокрема, під ураження потрапляли пункт дислокації ФСБ, мости, ремонтні підрозділи, вузли зв'язку та об'єкти забезпечення окупаційних військ.