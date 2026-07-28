Сили оборони уразили нафтобазу "Пріоритет" у Росії та склади окупантів

Вибухи в Росії. Ілюстративне фото: росЗМІ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Українські військові завдали ударів по низці важливих об’єктів Росії та окупованих територій. Серед уражених цілей — стратегічний комбінат "Пріоритет" в Удмуртській Республіці РФ, а також склади противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Україна уразила об’єкти російської військової інфраструктури

У ніч проти 28 липня та 27 липня підрозділи Сил оборони України провели операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

Також удару завдали по складу безпілотних літальних апаратів російських військ у районі Червонопопівки Луганської області.

У Росії уражено стратегічний комбінат "Пріоритет"

Окремою ціллю став Федеральний державний казенний заклад комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки.

За даними Генштабу, на території підприємства зафіксували ураження об’єкта та пожежу.

Комбінат "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву РФ та є стратегічним об’єктом закритого типу. Він займається довготривалим зберіганням запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів.

Об’єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжать проводити заходи, спрямовані на послаблення можливостей Росії вести війну проти України.

Інформація про уражені цілі. Фото: Генеральний штаб Збройних Сил України

Новини.LIVE писали, що за словами Володимира Зеленського, українські далекобійні засоби уразили експортний термінал у Ростовській області. Президент зазначив, що об’єкт розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також глава держави повідомив про удари по нафтових об’єктах у Ярославській області та Удмуртії.

Також Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні дрони вже довели здатність уражати цілі у віддалених регіонах Росії, зокрема на Уралі та в Сибіру. За його словами, від початку реалізації плану далекобійних санкцій цього року було виконано понад тисячу вогневих завдань, під час яких уражалися нафтові об’єкти, важливі військові виробництва та стратегічні об’єкти російської логістики.