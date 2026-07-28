Сили оборони уразили нафтобазу "Пріоритет" у Росії та склади окупантів
Українські військові завдали ударів по низці важливих об’єктів Росії та окупованих територій. Серед уражених цілей — стратегічний комбінат "Пріоритет" в Удмуртській Республіці РФ, а також склади противника.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає Новини.LIVE.
Україна уразила об’єкти російської військової інфраструктури
У ніч проти 28 липня та 27 липня підрозділи Сил оборони України провели операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.
Українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.
Також удару завдали по складу безпілотних літальних апаратів російських військ у районі Червонопопівки Луганської області.
У Росії уражено стратегічний комбінат "Пріоритет"
Окремою ціллю став Федеральний державний казенний заклад комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки.
За даними Генштабу, на території підприємства зафіксували ураження об’єкта та пожежу.
Комбінат "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву РФ та є стратегічним об’єктом закритого типу. Він займається довготривалим зберіганням запасів палива, нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів.
Об’єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від українського кордону.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжать проводити заходи, спрямовані на послаблення можливостей Росії вести війну проти України.
Новини.LIVE писали, що за словами Володимира Зеленського, українські далекобійні засоби уразили експортний термінал у Ростовській області. Президент зазначив, що об’єкт розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також глава держави повідомив про удари по нафтових об’єктах у Ярославській області та Удмуртії.
Також Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні дрони вже довели здатність уражати цілі у віддалених регіонах Росії, зокрема на Уралі та в Сибіру. За його словами, від початку реалізації плану далекобійних санкцій цього року було виконано понад тисячу вогневих завдань, під час яких уражалися нафтові об’єкти, важливі військові виробництва та стратегічні об’єкти російської логістики.
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