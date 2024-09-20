Сікорський прокоментував свою скандальну заяву про Крим

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: pap.pl

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна залишається відданою підтримці територіальної цілісності України. За його словами, обговорення можливості переведення Криму під мандат ООН та проведення референдуму стали частиною "гіпотетичної дискусії".

Таку заяву зробив Сікорський під час брифінгу для польських ЗМІ у Вашингтоні, повідомляє Onet.

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"Мені було лише цікаво, як повернути Крим Україні. Польща, безумовно, підтримує територіальну цілісність України, у цьому немає сумнівів. Проте на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів у режимі "не для протоколу", де ми вдавалися в питання, як реалізувати пропозиції Зеленського щодо повернення Криму. Він говорив про дипломатичну діяльність", — підкреслив Сікорський.

За даними Польського радіо, Міністерство закордонних справ Польщі уточнило, що слова Сікорського були неправильно інтерпретовані.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський запевнив, що на зустрічі в Києві міністр не робив жодних офіційних пропозицій щодо статусу окупованого Криму.

"Це не пропозиції. Вся плутанина базується на некоректних цитатах ЗМІ з нічної зустрічі різних експертів і політиків, загальною темою якої було те, що робити, щоб Крим повернувся до України, і як закінчити цю війну на користь України. Тому вся дискусія про те, що це підриває цілісність України, — це повне непорозуміння", — наголосив Вронський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат Організації Обʼєднаних Націй для проведення там "чесного референдуму". В МЗС України міністерстві, що територіальна цілісність України не підлягає обговоренню.