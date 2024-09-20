Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Сикорский попытался оправдаться после своего скандального заявления о Крыме arrow

Сикорский попытался оправдаться после своего скандального заявления о Крыме

20 сентября 2024 22:30
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Сикорский прокомментировал свое скандальное заявление о Крыме
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: pap.pl
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна остается приверженной поддержке территориальной целостности Украины. По его словам, обсуждение возможности перевода Крыма под мандат ООН и проведения референдума стали частью "гипотетической дискуссии".

Такое заявление сделал Сикорский на брифинге для польских СМИ в Вашингтоне, сообщает Onet.

Читайте также:

Сикорский о своем скандальном заявлении о статусе Крыма

"Мне было только интересно, как вернуть Крым Украине. Польша, безусловно, поддерживает территориальную целостность Украины, в этом нет сомнений. Однако на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме "не для протокола", где мы вдавались в вопрос, как реализовать предложения" Зеленского по возвращению Крыма. Он говорил о дипломатической деятельности", — подчеркнул Сикорский.

По данным Польского радио, Министерство иностранных дел Польши уточнило, что слова Сикорского были неправильно интерпретированы.

Представитель МИД Польши Павел Вронский заверил, что на встрече в Киеве министр не делал никаких официальных предложений по статусу оккупированного Крыма.

"Это не предложения. Вся неразбериха базируется на некорректных цитатах СМИ по ночной встрече разных экспертов и политиков, общей темой которой было то, что делать, чтобы Крым вернулся в Украину, и как закончить эту войну в пользу Украины. Поэтому вся дискуссия о том, что это подрывает целостность Украины, — это полное недоразумение", — подчеркнул Вронский.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций для проведения там "честного референдума". В МИД Украины министерство, что территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению.

Польша Крым МИД Украина Радослав Сикорский

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:47 В Харькове раздались громкие взрывы

22:46 Бойцы Третьей штурмовой разбили колонну россиян в Харьковской области — видео с FPV-дрона

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

22:34 Законный повод для неявки в ТЦК — может ли им стать больничный

22:33 В Черновцах мужчина обратился в суд из-за отказа ТЦК предоставить отсрочку

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

22:32 В Сумах прогремел взрыв

22:30 Сикорский попытался оправдаться после своего скандального заявления о Крыме

22:03 Кому из киевских школьников не нужно идти в ТЦК, чтобы стать на учет — нововведения

21:54 Россияне ударили по образовательному центру в Днепре — пострадал молодой парень

21:46 Отсрочка в связи с пропавшим без вести родственником — когда можно получить

22:47 В Харькове раздались громкие взрывы

22:46 Бойцы Третьей штурмовой разбили колонну россиян в Харьковской области — видео с FPV-дрона

22:34 Законный повод для неявки в ТЦК — может ли им стать больничный

22:33 В Черновцах мужчина обратился в суд из-за отказа ТЦК предоставить отсрочку

22:32 В Сумах прогремел взрыв

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

22:30 Сикорский попытался оправдаться после своего скандального заявления о Крыме

22:03 Кому из киевских школьников не нужно идти в ТЦК, чтобы стать на учет — нововведения

21:54 Россияне ударили по образовательному центру в Днепре — пострадал молодой парень

21:46 Отсрочка в связи с пропавшим без вести родственником — когда можно получить

21:40 Авария с участием пенсионерки во Львове — у Садового сообщили, что произошло

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации