Сикорский прокомментировал свое скандальное заявление о Крыме

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: pap.pl

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна остается приверженной поддержке территориальной целостности Украины. По его словам, обсуждение возможности перевода Крыма под мандат ООН и проведения референдума стали частью "гипотетической дискуссии".

Такое заявление сделал Сикорский на брифинге для польских СМИ в Вашингтоне, сообщает Onet.

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"Мне было только интересно, как вернуть Крым Украине. Польша, безусловно, поддерживает территориальную целостность Украины, в этом нет сомнений. Однако на конференции состоялась гипотетическая дискуссия среди экспертов в режиме "не для протокола", где мы вдавались в вопрос, как реализовать предложения" Зеленского по возвращению Крыма. Он говорил о дипломатической деятельности", — подчеркнул Сикорский.

По данным Польского радио, Министерство иностранных дел Польши уточнило, что слова Сикорского были неправильно интерпретированы.

Представитель МИД Польши Павел Вронский заверил, что на встрече в Киеве министр не делал никаких официальных предложений по статусу оккупированного Крыма.

"Это не предложения. Вся неразбериха базируется на некорректных цитатах СМИ по ночной встрече разных экспертов и политиков, общей темой которой было то, что делать, чтобы Крым вернулся в Украину, и как закончить эту войну в пользу Украины. Поэтому вся дискуссия о том, что это подрывает целостность Украины, — это полное недоразумение", — подчеркнул Вронский.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций для проведения там "честного референдума". В МИД Украины министерство, что территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению.