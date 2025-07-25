Сєнкевич розповів про російські обстріли Миколаєва

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич розповів про російські обстріл міста. За його словами, здебільшого російські окупанти атакують ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це Олег Сєнкевич сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Сєнкевич повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення було поранено 862 місцевих жителів Миколаєва.

"Місто Миколаїв зараз знаходиться в такому стані, як я і казав, що в нас все, що можна зруйнувати з військової інфраструктури було зруйновано в перші роки, коли нас обстрілювали з Херсона. Тоді обстрілювали і "Смерчами", і "Ураганами", і іншими видами зброї", — розповів він.

За його словами, після того, як ЗСУ деокупували Херсон, кількість обстрілів зменшилася. Водночас наразі здебільшого окупанти обстрілюють місто дронами Shahed. Мер зазначив, що люди гинуть просто у своїх будинках.

"Якщо я вам скажу, що Миколаїв стали обстрілювати менше, завтра прилетить і скажуть, що накаркав", — каже Сєнкевич.

Він розповів, що рекордна кількість цілей, які запускали по Миколаєву окупанти — це 42 ракети типу С-300.

Нагадаємо, у Миколаєві відновилась довоєнна кількість населення. Наразі місто почало активно розбудовуватися.

Раніше стало відомо, що Миколаївщина увійшла до трійки областей України з найбільшими обсягами небезпечних відходів за минулий рік.