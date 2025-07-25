Сєнкевич розповів про російські обстріли Миколаєва

Сєнкевич назвав, з чого найбільше РФ атакує Миколаїв
Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич розповів про російські обстріл міста. За його словами, здебільшого російські окупанти атакують ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це Олег Сєнкевич сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Російські обстріли Миколаєва
Сєнкевич повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення було поранено 862 місцевих жителів Миколаєва.
"Місто Миколаїв зараз знаходиться в такому стані, як я і казав, що в нас все, що можна зруйнувати з військової інфраструктури було зруйновано в перші роки, коли нас обстрілювали з Херсона. Тоді обстрілювали і "Смерчами", і "Ураганами", і іншими видами зброї", — розповів він.
За його словами, після того, як ЗСУ деокупували Херсон, кількість обстрілів зменшилася. Водночас наразі здебільшого окупанти обстрілюють місто дронами Shahed. Мер зазначив, що люди гинуть просто у своїх будинках.
"Якщо я вам скажу, що Миколаїв стали обстрілювати менше, завтра прилетить і скажуть, що накаркав", — каже Сєнкевич.
Він розповів, що рекордна кількість цілей, які запускали по Миколаєву окупанти — це 42 ракети типу С-300.
Нагадаємо, у Миколаєві відновилась довоєнна кількість населення. Наразі місто почало активно розбудовуватися.
Раніше стало відомо, що Миколаївщина увійшла до трійки областей України з найбільшими обсягами небезпечних відходів за минулий рік.
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