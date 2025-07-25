Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сєнкевич назвав, з чого найбільше РФ атакує Миколаїв

Сєнкевич назвав, з чого найбільше РФ атакує Миколаїв

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 18:07
Сєнкевич розповів про російські обстріли Миколаєва
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич розповів про російські обстріл міста. За його словами, здебільшого російські окупанти атакують ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це Олег Сєнкевич сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Російські обстріли Миколаєва

Сєнкевич повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення було поранено 862 місцевих жителів Миколаєва.

"Місто Миколаїв зараз знаходиться в такому стані, як я і казав, що в нас все, що можна зруйнувати з військової інфраструктури було зруйновано в перші роки, коли нас обстрілювали з Херсона. Тоді обстрілювали і "Смерчами", і "Ураганами", і іншими видами зброї", — розповів він.

За його словами, після того, як ЗСУ деокупували Херсон, кількість обстрілів зменшилася. Водночас наразі здебільшого окупанти обстрілюють місто дронами Shahed. Мер зазначив, що люди гинуть просто у своїх будинках.

"Якщо я вам скажу, що Миколаїв стали обстрілювати менше, завтра прилетить і скажуть, що накаркав", — каже Сєнкевич.

Він розповів, що рекордна кількість цілей, які запускали по Миколаєву окупанти — це 42 ракети типу С-300.

Нагадаємо, у Миколаєві відновилась довоєнна кількість населення. Наразі місто почало активно розбудовуватися.

Раніше стало відомо, що Миколаївщина увійшла до трійки областей України з найбільшими обсягами небезпечних відходів за минулий рік.

війна Миколаїв Україна обстріли окупанти Олександр Сєнкевич
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації