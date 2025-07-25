Сенкевич рассказал о российских обстрелах Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Городской голова Николаева Олег Сенкевич рассказал о российских обстрелах города. По его словам, в основном российские оккупанты атакуют ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом Олег Сенкевич сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Российские обстрелы Николаева

Сенкевич сообщил, что с начала полномасштабного вторжения было ранено 862 местных жителя Николаева.

Реклама

"Город Николаев сейчас находится в таком состоянии, как я и говорил, что у нас все, что можно разрушить из военной инфраструктуры, было разрушено в первые годы, когда нас обстреливали из Херсона. Тогда обстреливали и "Смерчами", и "Ураганами", и другими видами оружия", — рассказал он.

По его словам, после того, как ВСУ деоккупировали Херсон, количество обстрелов уменьшилось. В то же время сейчас в основном оккупанты обстреливают город дронами Shahed. Мэр отметил, что люди погибают прямо в своих домах.

Реклама

"Если я вам скажу, что Николаев стали обстреливать меньше, завтра прилетит и скажут, что накаркал", — говорит Сенкевич.

Он рассказал, что рекордное количество целей, которые запускали по Николаеву оккупанты, — это 42 ракеты типа С-300.

Напомним, в Николаеве восстановилась довоенная численность населения. Сейчас город начал активно развиваться.

Ранее стало известно, что Николаевщина вошла в тройку областей Украины с наибольшими объемами опасных отходов за прошлый год.