Сенкевич рассказал о российских обстрелах Николаева

Сенкевич назвал, из чего больше всего РФ атакует Николаев
Городской голова Николаева Олег Сенкевич рассказал о российских обстрелах города. По его словам, в основном российские оккупанты атакуют ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом Олег Сенкевич сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Российские обстрелы Николаева
Сенкевич сообщил, что с начала полномасштабного вторжения было ранено 862 местных жителя Николаева.
"Город Николаев сейчас находится в таком состоянии, как я и говорил, что у нас все, что можно разрушить из военной инфраструктуры, было разрушено в первые годы, когда нас обстреливали из Херсона. Тогда обстреливали и "Смерчами", и "Ураганами", и другими видами оружия", — рассказал он.
По его словам, после того, как ВСУ деоккупировали Херсон, количество обстрелов уменьшилось. В то же время сейчас в основном оккупанты обстреливают город дронами Shahed. Мэр отметил, что люди погибают прямо в своих домах.
"Если я вам скажу, что Николаев стали обстреливать меньше, завтра прилетит и скажут, что накаркал", — говорит Сенкевич.
Он рассказал, что рекордное количество целей, которые запускали по Николаеву оккупанты, — это 42 ракеты типа С-300.
Напомним, в Николаеве восстановилась довоенная численность населения. Сейчас город начал активно развиваться.
Ранее стало известно, что Николаевщина вошла в тройку областей Украины с наибольшими объемами опасных отходов за прошлый год.
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