Сибіга зустрівся з журналістом Єсипенком після його звільнення з російської неволі

Андрій Сибіга та Владислав Єсипенко. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з українським журналістом Владиславом Єсипенком, якого звільнили з російського увʼязнення. Це відбулося в аеропорту Варшави. Сибіга летів до Брюсселя, а Єсипенко до Праги.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у понеділок, 23 червня.

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Міністр привітав Єсипенка зі звільненням з російської неволі. Журналіста незаконно затримали в Криму в 2021 році. Він провів роки в російській в'язниці як політв'язень. РФ переслідувала Єсипенка за правдиві репортажі з тимчасово окупованого українського півострова.

"Міністерство закордонних справ України було серед тих, хто невтомно вимагав звільнення Владислава, наполягаючи на цьому на всіх можливих міжнародних майданчиках. Тепер, коли він на волі, я був радий привітати його особисто", — зазначив Сибіга.

За його словами, історія Владислава показує, наскільки важливою є боротьба за справедливість.

"Ми продовжимо боротися за звільнення кожного політв'язня. Ми не заспокоїмося, поки всі наші незаконно утримувані люди не будуть на волі і не возз'єднаються зі своїми сім'ями", — додав Сибіга.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, з російської неволі звільнили журналіста Владислава Єсипенка. Він був позаштатним кореспондентом "Радіо Свобода" та проєкту "Крим.Реалії".

А 20 червня відбувся обмін військовополоненими між Росією та Україною. Більшість захисників були в неволі понад два роки.