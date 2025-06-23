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Главная Новости дня Сибига встретился с освобожденным из неволи РФ Есипенко

Сибига встретился с освобожденным из неволи РФ Есипенко

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 13:01
Сибига встретился с журналистом Есипенко после его освобождения из российской неволи
Андрей Сибига и Владислав Есипенко. Фото: x.com/andrii_sybiha
Ключові моменти Встреча Сибиги с Есипенко

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с украинским журналистом Владиславом Есипенко, которого освободили из российского заключения. Это произошло в аэропорту Варшавы. Сибига летел в Брюссель, а Есипенко в Прагу.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в понедельник, 23 июня.

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Встреча Сибиги с Есипенко

Министр поздравил Есипенко с освобождением из российской неволи. Журналиста незаконно задержали в Крыму в 2021 году. Он провел годы в российской тюрьме как политзаключенный. РФ преследовала Есипенко за правдивые репортажи с временно оккупированного украинского полуострова.

"Министерство иностранных дел Украины было среди тех, кто неутомимо требовал освобождения Владислава, настаивая на этом на всех возможных международных площадках. Теперь, когда он на свободе, я был рад поздравить его лично", — отметил Сибига.

По его словам, история Владислава показывает, насколько важна борьба за справедливость.

"Мы продолжим бороться за освобождение каждого политзаключенного. Мы не успокоимся, пока все наши незаконно удерживаемые люди не будут на свободе и не воссоединятся со своими семьями", — добавил Сибига.

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Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, из российской неволи освободили журналиста Владислава Есипенко. Он был внештатным корреспондентом "Радио Свобода" и проекта "Крым.Реалии".

А 20 июня состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Большинство защитников были в неволе более двух лет.

Крым журналисты МИД Андрей Сибига Украина заключенные оккупация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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