Сибіга заявив, що Україна вже може виробляти 4 млн дронів на рік попри війну

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, Україна зараз може виробляти 4 млн дронів на рік. Причому такий об'єм виробництва можливий попри війну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власні джерела у МЗС.

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Як поінформували джерела, відповідна заява глави МЗС була сказана під час оборонної виставки IDEX 2025 в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Цей захід є найбільшою платформою для презентації передових технологій у сфері оборони.

"Ми могли випробувати дрони або нашу продукцію одразу на полі бою. Тому вони дійсно високої якості. Тому я дуже пишаюся, як міністр країни, яка перебуває у стані війни, що можу відвідати цю експозицію", — заявив Сибіга.

Зазначимо, що на цій виставці щорічно провідні фахівці "оборонки", представники збройних сил, урядовці та виробники військової техніки обмінюються досвідом, демонструють інновації та укладають стратегічні партнерства.

Нагадаємо, нещодавно у ДСНС показали відео, як українські прикордонники знищують армію противника на Куп'янському напрямку. Зокрема, важку техніку противника було атаковано дронами.

Також ми писали, що бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як завдали удару по позиціях військ РФ на Харківщині, використовуючи FPV-дрони.