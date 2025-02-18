Сибига заявил, что Украина уже может производить 4 млн дронов в год, несмотря на войну

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, Украина сейчас может производить 4 млн дронов в год. Причем такой объем производства возможен несмотря на войну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники в МИД.

Читайте также:

Украина увеличивает производство дронов

Как проинформировали источники, соответствующее заявление главы МИД было сказано во время оборонной выставки IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это мероприятие является крупнейшей платформой для презентации передовых технологий в сфере обороны.

"Мы могли испытать дроны или нашу продукцию сразу на поле боя. Поэтому они действительно высокого качества. Поэтому я очень горжусь, как министр страны, которая находится в состоянии войны, что могу посетить эту экспозицию", — заявил Сибига.

Отметим, что на этой выставке ежегодно ведущие специалисты "оборонки", представители вооруженных сил, чиновники и производители военной техники обмениваются опытом, демонстрируют инновации и заключают стратегические партнерства.

Напомним, недавно в ГСЧС показали видео, как украинские пограничники уничтожают армию противника на Купянском направлении. В частности, тяжелая техника противника была атакована дронами.

Также мы писали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как нанесли удар по позициям войск РФ на Харьковщине, используя FPV-дроны.