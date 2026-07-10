Сибіга розповів про підсумки саміту НАТО та анонсував участь у Раді ЄС

Фелікс Бауманн, Андрій Сибіга та Ірина Матяш. Фото: Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав саміт НАТО надзвичайно результативним для України. За його словами, союзники ухвалили важливі рішення щодо посилення оборони країни, а ставлення до України серед партнерів змінилося.

Про це Сибіга заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Україна стала важливою складовою безпеки НАТО

За словами глави МЗС, під час саміту було ухвалено низку рішень, які стосуються зміцнення української протиповітряної оборони, постачання озброєння з антибалістичними можливостями, можливості отримання ліцензій на виробництво зброї в Україні та створення антибалістичної коаліції.

Сибіга наголосив, що найбільш ефективним рішенням було б розгортання виробництва ракет і систем ППО безпосередньо на території України.

"Ми навчилися дуже швидко масштабувати будь-який проєкт, це визнає світ. Українці — це той народ, та країна, яка вміє і має спроможності дуже швидко вирішувати найскладніші завдання", — зазначив міністр.

Фелікс Бауманн, Андрій Сибіга та Ірина Матяш. Фото: Новини.LIVE

Він також підкреслив, що під час саміту відчувалася єдність союзників, а Україну дедалі частіше сприймають не лише як отримувача допомоги, а як партнера у сфері безпеки.

"Найбільша зміна у сприйнятті країн-членів НАТО — це те, що Україна стала провайдером безпеки, контриб'ютором безпеки", — сказав Сибіга.

Україна наполягатиме на посиленні санкцій проти РФ

Окрім питань оборони, Сибіга розповів про майбутнє засідання Ради ЄС, де Україна планує порушити питання повернення українських цивільних полонених і дітей, яких утримує Росія, підтримки енергетики перед зимовим періодом, а також відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу.

Коментуючи можливість ухвалення "полегшеного" пакета санкцій проти Росії, міністр заявив, що Київ виступає лише за дієві обмеження.

"Я не знаю, що таке "полегшений", я знаю, що таке дієві санкції. Ми наполягаємо на дієвих пакетах санкцій, від яких у росіян має, вибачте, економічно горіти земля під ногами", — наголосив Сибіга.

Новини.LIVE повідомляли, що за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Київ веде переговори з міжнародними партнерами щодо отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем Patriot. Це може суттєво посилити можливості України у сфері протиповітряної оборони та прискорити розвиток власного оборонного виробництва.

Новини.LIVE писали, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про початок роботи Генерального консульства України у французькому Ліоні. Нова дипломатична установа вже відкрила прийом громадян та надає консульські послуги.