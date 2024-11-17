Андрій Сибіга прокоментував обстріл України 17 листопада

Андрій Сибіга. Фото: РБК Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін масованим ракетним ударом по Україні у неділю, 17 листопада, відповів усім західним політикам, які останнім часом телефонували йому та відвідували. Він зазначив, що це була наймасштабніша ракетна атака за останні кілька місяців.

Про це Сибіга написав у соціальній мережі Х.

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Сьогодні вранці Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак. Безпілотники та ракети вдарили по мирних містах, цивільних жителях та критичній інфраструктурі.

"Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто телефонував і відвідував його останнім часом", — заявив Сибіга.

Міністр додав, що Україні потрібен мир через силу, а не умиротворення.

Пост Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 17 листопада Росія підняла у небо до 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За даними моніторингових каналів, пізніше кількість літаків збільшилась.

Також ми повідомляли, що ближче до ранку, коли ворожі літаки підійшли до пускових рубежів, приблизно о 05:42, ворог здійснив пуск ракет. Через півгодини стало відомо, що ракети також були запущені з акваторії Чорного моря, тобто з кораблів.