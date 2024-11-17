Андрей Сибига прокомментировал обстрел Украины 17 ноября

Андрей Сибига. Фото: РБК Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин массированным ракетным ударом по Украине в воскресенье, 17 ноября, ответил всем западным политикам, которые в последнее время звонили по телефону и посещали. Он отметил, что это была самая масштабная ракетная атака за последние несколько месяцев.

Об этом Сибига написал в социальной сети X.

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Ракетный удар 17 ноября

Сегодня утром Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак. Беспилотники и ракеты ударили по мирным городам, гражданским жителям и критической инфраструктуре.

"Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак: беспилотники и ракеты по мирным городам, спящим мирным жителям, критической инфраструктуре. Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто звонил и посещал его в последнее время", — заявил Сибига.

Министр добавил, что Украине нужен мир через силу, а не умиротворение.

Пост Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 17 ноября Россия подняла в небо до 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По данным мониторинговых каналов, позже количество самолетов увеличилось.

Также мы сообщали, что ближе к утру, когда вражеские самолеты подошли к пусковым рубежам, примерно в 05:42, враг совершил пуск ракет. Через полчаса стало известно, что ракеты также были запущены из акватории Черного моря, то есть с кораблей.