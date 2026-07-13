Сибіга: РФ має втратити балістичну перевагу

Андрій Сибіга та Кая Каллас. Фото: МЗС

Карина Приходько Редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейських партнерів активізувати підтримку України, посилити санкційний тиск на Росію та спільно розвивати систему протиракетної оборони. Він наголосив, що Росія має втратити балістичну перевагу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Сибіга закликав ЄС долучитися до антибалістичної коаліції

Під час засідання Ради ЄС у Брюсселі Андрій Сибіга наголосив на необхідності якнайшвидше створити за лідерства України власні європейські спроможності у сфері протиракетної оборони.

"Йдеться не лише про допомогу Україні. Йдеться про власну безпеку та стримування. Росія має втратити балістичну перевагу. Саме битва за небо визначатиме перебіг війни", — сказав міністр.

Міністр також закликав ЄС включити до 21-го пакета санкції проти "Росатома" та "Роскосмосу", відключити "Газпромбанк" від SWIFT і заборонити транспортним засобам перевозити російський СПГ.

Окремо Сибіга закликав європейські країни не допустити послаблення ізоляції Росії у міжнародному спорті, доки вона продовжує агресію проти України.

"Росія не припинила свою агресію. Росія не вивела свої війська з України. Росія не повернулася до дотримання норм міжнародного права. То чому її ізоляція має слабшати? Міжнародний спорт не може бути майданчиком, де Росія відновлює свою легітимність", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE, у травні Володимир Зеленський повідомив, що Україна формує антибалістичну коаліцію з партнерами. За його словами, зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли.

Під час саміту НАТО в Анкарі 7 липня президент також закликав Європу побудувати захист від балістики. Він нагадав, що саме балістичне озброєння є однією з ключових переваг Росії.