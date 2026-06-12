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Головна Новини дня Шуляк: в Україні стартує проєкт соціального житла за 400 млн євро

Шуляк: в Україні стартує проєкт соціального житла за 400 млн євро

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 13:10
Шуляк: в Україні стартує проєкт соціального житла за 400 млн євро
Будівельники. Фото: Київміськбуд

У п'яти громадах України розпочнеться пілотний проєкт будівництва соціального житла за підтримки Європейського інвестиційного банку. На його реалізацію міжнародні партнери планують надати щонайменше 400 млн євро.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Де будуватимуть соціальне житло

За словами Шуляк, учасниками пілотного проєкту стали п'ять українських громад: Житомир, Кременчук, Кропивницький, Миколаїв та Львів.

Найбільшу кількість квартир планують звести у Львові, Кропивницькому та Кременчуці. У кожному з цих міст передбачено будівництво понад тисячі квартир.

У Миколаєві проєктом заплановано зведення 300 квартир, а в Житомирі — 216.

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"Це перші громади, які братимуть участь у пілотному проєкті соціального житла за підтримки Європейського інвестиційного банку", — зазначила Шуляк.

Наразі фінансові моделі громад проходять оцінку у Міністерстві фінансів України. Після завершення цього етапу проєкт зможе перейти до практичної реалізації.

"Усі п’ять громад представили свої фінансові моделі. Наразі вони проходять відповідну оцінку в Міністерстві фінансів. Ми розуміємо, що це пілотні проєкти, і поки ще не ухвалено законопроєкти, тому дуже обережно та послідовно вивчається вся документація для того, щоб ці рішення привели до правильного результату", — наголосила Олена Шуляк.

За словами народної депутатки, пілотна програма має стати початком впровадження в Україні європейського підходу до розвитку соціального житла та забезпечення ним громадян, які цього потребують. Питання створення фонду соціального житла є одним із ключових напрямків відновлення України та підтримки внутрішньо переміщених осіб після початку повномасштабної війни.

Новини.LIVE повідомляли, що в Україні зберігається проблема з підготовкою та затвердженням містобудівної документації. Відсутність чинного генерального плану фактично унеможливлює законне будівництво об’єктів нерухомості на окремих земельних ділянках. Зокрема, у Києві досі діє генеральний план, розроблений у 1997 році та затверджений у 2000-му.

Новини.LIVE інформували, що українці, які планують звести власний будинок, стикаються з низкою складнощів, адже необхідно продумати кожен етап — від закладання фундаменту до внутрішнього оздоблення. Ми з’ясували, скільки коштів доведеться витратити вже на початковій стадії будівництва.

будівництво ЄІБ прямий ефір Новини.LIVE
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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