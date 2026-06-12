Шуляк: в Украине стартует проект по строительству социального жилья стоимостью 400 млн евро

Строители. Фото: Киевгорстрой

В пяти общинах Украины стартует пилотный проект по строительству социального жилья при поддержке Европейского инвестиционного банка. На его реализацию международные партнеры планируют выделить не менее 400 млн евро.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Где будут строить социальное жилье

По словам Шуляк, участниками пилотного проекта стали пять украинских общин: Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Николаев и Львов.

Наибольшее количество квартир планируется построить во Львове, Кропивницком и Кременчуге. В каждом из этих городов предусмотрено строительство более тысячи квартир.

В Николаеве проектом запланировано строительство 300 квартир, а в Житомире — 216.

Читайте также:

"Это первые общины, которые примут участие в пилотном проекте социального жилья при поддержке Европейского инвестиционного банка", — отметила Шуляк.

В настоящее время финансовые модели общин проходят оценку в Министерстве финансов Украины. После завершения этого этапа проект сможет перейти к практической реализации.

"Все пять общин представили свои финансовые модели. Сейчас они проходят соответствующую оценку в Министерстве финансов. Мы понимаем, что это пилотные проекты, и пока еще не приняты законопроекты, поэтому очень осторожно и последовательно изучается вся документация для того, чтобы эти решения привели к правильному результату", — подчеркнула Елена Шуляк.

По словам народного депутата, пилотная программа должна стать началом внедрения в Украине европейского подхода к развитию социального жилья и обеспечению им граждан, которые в этом нуждаются. Вопрос создания фонда социального жилья является одним из ключевых направлений восстановления Украины и поддержки внутренне перемещенных лиц после начала полномасштабной войны.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине сохраняется проблема с подготовкой и утверждением градостроительной документации. Отсутствие действующего генерального плана фактически делает невозможным законное строительство объектов недвижимости на отдельных земельных участках. В частности, в Киеве до сих пор действует генеральный план, разработанный в 1997 году и утвержденный в 2000-м.

Новини.LIVE сообщали, что украинцы, планирующие построить собственный дом, сталкиваются с рядом сложностей, ведь необходимо продумать каждый этап — от закладки фундамента до внутренней отделки. Мы выяснили, сколько средств придется потратить уже на начальном этапе строительства.