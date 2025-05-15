Нестор Шуфрич пробуде у СІЗО щонайменше до 13 липня — суд продовжив запобіжний захід

Нардеп Нестор Шуфрич у залі суду. Ілюстративне фото: Суспільне

У четвер, 15 травня, Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для народного депутата Нестора Шуфрича. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 13 липня включно.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Віктора Карпенка.

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Запобіжний захід Шуфричу

Разом із продовженням запобіжного заходу суд також зобов’язав слідчий ізолятор організувати медичне обстеження для нардепа. За словами адвоката, Шуфрича доправлять до лікарні на кілька годин під конвоєм, однак про повноцінну госпіталізацію чи стаціонар не йдеться.

Напередодні, 14 травня, суд вже розглядав питання продовження тримання під вартою, але рішення так і не прийняли. Перед засіданням Шуфрич заявив, що весь підготовчий етап судового розгляду, який тривав дев’ять місяців, тепер, ймовірно, доведеться починати заново через зміну головуючого судді. Сам нардеп вважає цю заміну навмисним затягуванням справи.

У відповідь на це судді зазначили, що заміна була вимушеною — попередній суддя тимчасово відбув у відрядження до Польщі й повернеться лише після 17 травня. Водночас один із адвокатів Шуфрича наполягав на перенесенні засідання, вважаючи зміну судді безпідставною, адже, на його думку, розгляд справи можна було відкласти до повернення головуючого.

У чому звинувачують Шуфрича

У вересні 2024 року прокурори ОГП передали до суду обвинувачення проти народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та його експомічника.

Шуфричу інкримінували фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України), а також державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Під час обшуків у нардепа працівники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Також в будинку Шуфрича було знайдено георгіївські стрічки, двоголових орлів, кітелі та інші речі, які є символами СРСР або ж "русского мира".