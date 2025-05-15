Нестор Шуфрич пробудет в СИЗО как минимум до 13 июля — суд продлил меру пресечения

Нардеп Нестор Шуфрич в зале суда. Иллюстративное фото: Суспільне

В четверг, 15 мая, Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича. Он будет находиться под стражей как минимум до 13 июля включительно.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на адвоката Виктора Карпенко.

Реклама

Читайте также:

Мера пресечения Шуфричу

Вместе с продлением меры пресечения суд также обязал следственный изолятор организовать медицинское обследование для нардепа. По словам адвоката, Шуфрича доставят в больницу на несколько часов под конвоем, однако о полноценной госпитализации или стационаре речь не идет.

Накануне, 14 мая, суд уже рассматривал вопрос продления содержания под стражей, но решение так и не приняли. Перед заседанием Шуфрич заявил, что весь подготовительный этап судебного разбирательства, который длился девять месяцев, теперь, вероятно, придется начинать заново из-за смены председательствующего судьи. Сам нардеп считает эту замену намеренным затягиванием дела.

В ответ на это судьи отметили, что замена была вынужденной — предыдущий судья временно отбыл в командировку в Польшу и вернется только после 17 мая. В то же время один из адвокатов Шуфрича настаивал на переносе заседания, считая смену судьи безосновательной, ведь, по его мнению, рассмотрение дела можно было отложить до возвращения председательствующего.

В чем обвиняют Шуфрича

В сентябре 2024 года прокуроры ОГП передали в суд обвинение против народного депутата Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича и его экс-помощника.

Шуфричу инкриминировали финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины), а также государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Во время обысков у нардепа работники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Также в доме Шуфрича были найдены георгиевские ленты, двуглавые орлы, кители и другие вещи, которые являются символами СССР или "русского мира".