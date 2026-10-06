Загроза нового наступу на Борову: як погодні умови стримують ворога

Артилерист 100-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України веде вогонь із самохідної гаубиці 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Війська РФ шукають слабкі місця в обороні на фронті під Боровою, але брак приладів нічного бачення та скорочення світлового дня суттєво обмежують їхні дії. Водночас після провалу на Лиманах росіяни здатні піти на відчайдушні штурми до настання дощів, адже потім їм буде набагато складніше просуватися.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив командир підрозділу TERRA 3-го армійського корпусу Микола Волохов.

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Росіяни можуть форсувати наступ до настання дощів

Російські війська намагатимуться скористатися хорошою погодою, аби активізувати наступальні дії в районі Борової. Командир групи TERRA у складі Третього армійського корпусу Микола Волохов з позивним "Абдула" повідомив в ефірі Ранок.LIVE, що інтенсивність боїв на цій ділянці фронту не спадає. Наразі сухий ґрунт ще дозволяє окупантам рухатися, проте це вікно можливостей закриється із початком сезону опадів.

"Якщо так однією фразою, я би сказав, що інтенсивність продовжує бути високою. Дійсно, погода дозволяє досі росіянам проводити активні штурмові дії. Це буде продовжуватися до того часу, як не підуть дощі, як не розмиє ґрунт", — зазначив командир підрозділу.

Чому скорочення світлового дня грає проти ворога

Уже зараз на користь українських оборонців грає те, що світловий день скоротився. Військам РФ дуже не вистачає спеціального обладнання для дій у темряві, тому їхні наступи жорстко прив'язані до світлої пори.

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"Власне, єдине, що грає нам прямо суттєво на руку, це зменшення світового дня. Хто б там що не казав, росіяни не мають достатньої кількості приладів нічного бачення. Взагалі, вночі все робити складніше. Як правило, всі наступальні штурмові дії проводяться вдень", — наголосив Микола Волохов.

Саме через це російські піхотні групи намагаються виходити на завдання на світанку, щоб максимально задіяти обмежений світловий час. Водночас противник не полишає спроб інфільтрації, намагаючись тривалим і безперервним тиском намацати хоч якусь шпарину чи прорахунок в українських оборонних порядках, проте наразі сил для продавлювання позицій ЗСУ загарбники не мають.

Суттєвий вплив на становище ворога під Боровою мали події на сусідній ділянці фронту. Успішні дії українських підрозділів змусили російське командування терміново змінювати власні плани та перекидати сили. Корпус Андрія Білецького провів операцію "Вівальді". Аби втримати фронт і зупинити просування українських сил на Лиманах, росіянам довелося екстрено знімати частину резервів саме з напрямку Борової.

Попри втрату підрозділів, командування армії РФ може наважитися на чергову спробу прориву, щоб реабілітуватися за лиманські невдачі.

"Попри це все, є таке побоювання, дуже велике побоювання, що росіяни ще спробують, по-перше, якось помститися за той крах, який вони понесли на Лиманах, і якось під оцю ще залишки гарної погоди спробувати провести якісь штурмові дні, знаєте, з логікою, щоб останній акт, останній акорд залишився за ними. Ми до цього готуємося, ми знаємо, що вірність цього дуже висока, і я гадаю, що у них нічого не вдасться", — підкреслив Волохов.

Новини.LIVE інформували, що поблизу Куп'янська росіяни спробували використати пошкоджену газову трубу як укриття для пересування та відходу, цинічно прикриваючись цивільними. Сам газогін перебитий у кількох точках, проте технічно підірвати чи ліквідувати його повністю наразі неможливо.

Тим часом на Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники успішно відбили в ворога позиції та повернули під контроль частину території. Результативну операцію провела бригада ДПСУ "Форпост", яка тримає цю смугу оборони від початку літа. Відомо, під час зіткнень росіян було частково ліквідовано, решту взяли в полон.