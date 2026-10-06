Угроза нового наступления на Боровую: как погодные условия сдерживают врага

Артиллерист 100-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины ведёт огонь из самоходной гаубицы 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Войска РФ ищут слабые места в обороне на фронте под Боровой, но нехватка приборов ночного видения и сокращение светового дня существенно ограничивают их действия. В то же время после провала на Лиманах россияне способны пойти на отчаянные штурмы до наступления дождей, ведь потом им будет гораздо сложнее продвигаться.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил командир подразделения TERRA 3-го армейского корпуса Николай Волохов.

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Россияне могут форсировать наступление до наступления дождей

Российские войска будут пытаться воспользоваться хорошей погодой, чтобы активизировать наступательные действия в районе Боровой. Командир группы TERRA в составе Третьего армейского корпуса Николай Волохов с позывным "Абдула" сообщил в эфире Ранок.LIVE, что интенсивность боев на этом участке фронта не спадает. Пока сухая почва еще позволяет оккупантам передвигаться, однако это окно возможностей закроется с началом сезона осадков.

"Если говорить одной фразой, я бы сказал, что интенсивность по-прежнему высокая. Действительно, погода до сих пор позволяет россиянам проводить активные штурмовые действия. Это будет продолжаться до тех пор, пока не пойдут дожди, пока не размоет почву", — отметил командир подразделения.

Почему сокращение светового дня играет против врага

Уже сейчас в пользу украинских защитников играет то, что световой день сократился. Войскам РФ очень не хватает специального оборудования для действий в темноте, поэтому их наступления жестко привязаны к светлому времени суток.

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"Собственно, единственное, что играет нам прямо существенно на руку, — это сокращение светового дня. Кто бы там что ни говорил, у россиян нет достаточного количества приборов ночного видения. Вообще, ночью все делать сложнее. Как правило, все наступательные штурмовые действия проводятся днем", — подчеркнул Николай Волохов.

Именно поэтому российские пехотные группы пытаются выходить на задания на рассвете, чтобы максимально использовать ограниченное световое время. В то же время противник не прекращает попыток инфильтрации, стремясь с помощью длительного и непрерывного давления найти хоть какую-то брешь или просчет в украинских оборонительных порядках, однако пока у захватчиков нет сил для прорыва позиций ВСУ.

Существенное влияние на положение врага под Боровой оказали события на соседнем участке фронта. Успешные действия украинских подразделений вынудили российское командование срочно менять свои планы и перебрасывать силы. Корпус Андрея Билецкого провёл операцию «Вивальди». Чтобы удержать фронт и остановить продвижение украинских сил на Лиманах, россиянам пришлось экстренно снимать часть резервов именно с направления Боровой.

Несмотря на потери подразделений, командование армии РФ может решиться на очередную попытку прорыва, чтобы реабилитироваться за лиманские неудачи.

"Несмотря на всё это, есть такое опасение, очень большое опасение, что россияне ещё попытаются, во-первых, как-то отомстить за тот крах, который они потерпели на Лиманах, и как-то, пока ещё остаются остатки хорошей погоды, попытаться провести какие-то штурмовые дни, знаете, с логикой, чтобы последний акт, последний аккорд остался за ними. Мы к этому готовимся, мы знаем, что вероятность этого очень высока, и я думаю, что у них ничего не получится", — подчеркнул Волохов.

Новини.LIVE сообщали, что вблизи Купянска россияне попытались использовать поврежденную газовую трубу в качестве укрытия для передвижения и отхода, цинично прикрываясь гражданскими лицами. Сам газопровод поврежден в нескольких местах, однако технически взорвать или полностью ликвидировать его пока невозможно.

Тем временем на Южно-Слобожанском направлении украинские пограничники успешно отбили у врага позиции и вернули под контроль часть территории. Результативную операцию провела бригада ГПСУ «Форпост», которая удерживает эту полосу обороны с начала лета. Известно, что в ходе столкновений часть россиян была частично уничтожена, остальных взяли в плен.