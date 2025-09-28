Відео
Україна
Штрафи за перевищення швидкості у країнах Європи — названо суми

Штрафи за перевищення швидкості у країнах Європи — названо суми

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 22:57
Яка максимально дозволена швидкість руху у Франції, Німеччині та Польщі
Жінка за кермом. Фото: Shutterstock

У Парижі, Берліні та Варшаві суворо контролюють швидкість руху та безпеку на дорогах. Журналісти "Київського часу" розповіли, яка максимально дозволена швидкість у цих містах.

Про це йшлося в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Яка максимально дозволена швидкість руху у Франції, Німеччині та Польщі

У французькій столиці максимально дозволена швидкість становить 30 км/год у житлових зонах та 50 км/год на великих проспектах.

Штрафи за перевищення швидкості коливаються від 68 до 1500 євро, а за серйозні порушення можна втратити водійські бали чи посвідчення. У 2024 році у Франції загинули понад 3000 людей у ДТП.

У Берліні обмеження швидкості становить 50 км/год у місті та 30 км/год біля шкіл і житлових зон. Тут застосовують лежачих поліцейських, камери автофіксації та програму "Дорожня безпека 2030" з метою нульової смертності.

Штрафи за перевищення швидкості стартують від 50 євро.

У житлових зонах Варшави діє обмеження 20 км/год, у місті — 50 км/год, на автомагістралях — до 140 км/год.

Минулого року у столиці Польщі загинуло до 26 осіб, що значно менше, ніж раніше. Основні причини аварій — перевищення швидкості та порушення правил на пішохідних переходах. Місто підвищує безпеку через лежачих поліцейських, підняті переходи та розширення мережі камер.

Нагадаємо, що в Україні можуть значно збільшитись штрафи для водіїв.

Також з 1 жовтня на українців у Польщі чекають зміни у ПДР

Польща Франція Німеччина авто штраф водій
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
