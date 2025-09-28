Женщина за рулем. Фото: Shutterstock

В Париже, Берлине и Варшаве строго контролируют скорость движения и безопасность на дорогах. Журналисты "Київського часу" рассказали, какая максимально разрешенная скорость в этих городах.

Об этом шла речь в эфире "Київського часу".

Какая максимально разрешенная скорость движения во Франции, Германии и Польше

Во французской столице максимально разрешенная скорость составляет 30 км/ч в жилых зонах и 50 км/ч на больших проспектах.

Штрафы за превышение скорости колеблются от 68 до 1500 евро, а за серьезные нарушения можно потерять водительские баллы или удостоверение. В 2024 году во Франции погибло более 3000 человек в ДТП.

В Берлине ограничение скорости составляет 50 км/ч в городе и 30 км/ч возле школ и жилых зон. Здесь применяют лежачих полицейских, камеры автофиксации и программу "Дорожная безопасность 2030" с целью нулевой смертности.

Штрафы за превышение скорости стартуют от 50 евро.

В жилых зонах Варшавы действует ограничение 20 км/ч, в городе — 50 км/ч, на автомагистралях — до 140 км/ч.

В прошлом году в столице Польши погибло до 26 человек, что значительно меньше, чем раньше. Основные причины аварий — превышение скорости и нарушение правил на пешеходных переходах. Город повышает безопасность через лежачих полицейских, поднятые переходы и расширение сети камер.

