Штраф за дрова — хто підпадає під кримінальну відповідальність

Лісопилка. Фото: photographers.ua

Новий закон щодо покарання за зберігання деревини викликав занепокоєння в суспільстві. Відомо, що кримінальна відповідальність передбачена лише за незаконно здобуті дрова в обсязі понад п'ять вантажівок.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у неділю, 10 листопада.

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Кримінальна відповідальність за зберігання дров

Нардепка пояснила, що кримінальна відповідальність за зберігання дров передбачається лише у випадку, коли деревина здобута незаконним шляхом і її обсяг перевищує п’ять вантажівок.

"Мені складно уявити, що у дідуся чи бабусі буде така кількість дров невідомого походження і їх можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Це стосується незаконних лісопилок", — зауважила Василевська-Смаглюк.

Вона розповіла, що у Чорнобильському окрузі великі обсяги нелегальної деревини, яка немає відповідних бірок. За словами народної депутатки, ці радіоактивні дрова та пиломатеріали після продажу часто потрапляють у місця широко споживання, а покарати винуватців майже неможливо.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла до Кримінального та Адміністративного кодексів нові статті про незаконне зберігання деревини.

Перший штраф у розмірі 501 гривні за таке порушення вже виписали мешканцю Миколаївської області.