Штраф за дрова — кто подпадает под уголовную ответственность

Лесопилка. Фото: photographers.ua

Новый закон о наказании за хранение древесины вызвал беспокойство в обществе. Известно, что уголовная ответственность предусмотрена только за незаконно добытые дрова в объеме более пяти грузовиков.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 10 ноября.

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Уголовная ответственность за хранение дров

Нардеп объяснила, что уголовная ответственность за хранение дров предусматривается только в случае, когда древесина добыта незаконным путем и ее объем превышает пять грузовиков.

"Мне сложно представить, что у дедушки или бабушки будет такое количество дров неизвестного происхождения и их можно будет привлечь к уголовной ответственности. Это касается незаконных лесопилок", — отметила Василевская-Смаглюк.

Она рассказала, что в Чернобыльском округе большие объемы нелегальной древесины, которая не имеет соответствующих бирок. По словам народного депутата, эти радиоактивные дрова и пиломатериалы после продажи часто попадают в места широкого потребления, а наказать виновников почти невозможно.

Напомним, Верховная Рада внесла в Уголовный и Административный кодекс новые статьи о незаконном хранении древесины.

Первый штраф в размере 501 гривны за такое нарушение уже выписали жителю Николаевской области.