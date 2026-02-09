Шолом із загиблими атлетами з України — Зеленський подякував спортсменами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на вчинок прапороносця української збірної на зимовій Олімпіаді Владислава Гераскевича. На його шоломі були зображені портрети українських атлетів, які загинули внаслідок війни з Росією: фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, убитого поблизу Харкова, та інших спортсменів.

Про це український лідер повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський зробив заяву про вчинок Гераскевича

Президент подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світовій спільноті про ціну боротьби України.

"Ця правда не може бути незручною, недоречною чи розцінюватися як політична акція на спортивних змаганнях. Це нагадування всьому світу про реалії сучасної Росії", — зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що такі дії демонструють глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як інструменту миру та збереження життя. За словами президента, Україна віддана цим принципам, тоді як Росія демонструє протилежну позицію.

Варто зазначити, що сам Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях.

" Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила", — додав спортсмен.

Він додав, що його команда готує офіційний запит до МОК і буде боротися за право змагатися саме в цьому шоломі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Владислав Гераскевич створив символічний шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

А також повідомлялося, що спортсменка Єлизавета Хлусовічі, яка несла прапор Молдови на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 в Італії, опинилася в центрі скандалу через підтримку РФ.