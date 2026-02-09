Шлем с погибшими атлетами из Украины - Зеленский поблагодарил спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на поступок знаменосца украинской сборной на зимней Олимпиаде Владислава Гераскевича. На его шлеме были изображены портреты украинских атлетов, погибших в результате войны с Россией: фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого вблизи Харькова, и других спортсменов.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский сделал заявление о поступке Гераскевича

Президент поблагодарил Гераскевича за то, что он напоминает мировому сообществу о цене борьбы Украины.

"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или расцениваться как политическая акция на спортивных соревнованиях. Это напоминание всему миру о реалиях современной России", — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что такие действия демонстрируют глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как инструмента мира и сохранения жизни. По словам президента, Украина привержена этим принципам, тогда как Россия демонстрирует противоположную позицию.

Стоит отметить, что сам Владислав Гераскевич заявил, что Международный олимпийский комитет запретил использование шлема на официальных тренировках и соревнованиях.

" Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила", — добавил спортсмен.

Он добавил, что его команда готовит официальный запрос в МОК и будет бороться за право соревноваться именно в этом шлеме.

