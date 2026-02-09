Видео
Шлем с погибшими атлетами — Зеленский поблагодарил спортсмена

Шлем с погибшими атлетами — Зеленский поблагодарил спортсмена

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 23:40
Шлем с погибшими атлетами из Украины - Зеленский поблагодарил спортсменов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на поступок знаменосца украинской сборной на зимней Олимпиаде Владислава Гераскевича. На его шлеме были изображены портреты украинских атлетов, погибших в результате войны с Россией: фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, убитого вблизи Харькова, и других спортсменов.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Шолом із загиблими атлетами — Зеленський подякував спортсменами - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский сделал заявление о поступке Гераскевича

Президент поблагодарил Гераскевича за то, что он напоминает мировому сообществу о цене борьбы Украины.

"Эта правда не может быть неудобной, неуместной или расцениваться как политическая акция на спортивных соревнованиях. Это напоминание всему миру о реалиях современной России", — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что такие действия демонстрируют глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как инструмента мира и сохранения жизни. По словам президента, Украина привержена этим принципам, тогда как Россия демонстрирует противоположную позицию.

Стоит отметить, что сам Владислав Гераскевич заявил, что Международный олимпийский комитет запретил использование шлема на официальных тренировках и соревнованиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила", — добавил спортсмен.

Он добавил, что его команда готовит официальный запрос в МОК и будет бороться за право соревноваться именно в этом шлеме.

Напомним, что ранее стало известно, что Владислав Гераскевич создал символический шлем для выступления на Олимпийских играх-2026.

А также сообщалось, что спортсменка Елизавета Хлусовичи, которая несла флаг Молдовы на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии, оказалась в центре скандала из-за поддержки РФ.

Владимир Зеленский спортсмен Спортсмены в ВСУ война в Украине Олимпийские игры-2026
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
