Шмигаль: в Україні працюють лише шість енергоблоків АЕС

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Російські окупаційні війська здійснили черговий удар по одному з обʼєктів енергетичної інфраструктури України. Ця атака відбулася у четвер, 20 серпня. Це ускладнило реалізацію планів щодо відновлення енергосистеми. Ворог свідомо намагається знищувати українські потужності генерації, щоб не дати можливості їх відновити та захистити до початку холодів.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу на Годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

20 серпня РФ атакувала енергооб’єкт в Україні

За словами Шмигаля, удар відкинув Україну назад у планах ремонтної кампанії. Попри це, наразі ситуація залишається контрольованою.

"Енергосистема України зараз працює стабільно, планових вимкнень електроенергії не застосовуємо. Попри цю ситуацію все може змінюватись, в залежності від інтенсивності російського повітряного терору", — наголосив очільник Міненерго.

Також Шмигаль детально розповів про поточну структуру української генерації.

Основні джерела енергії розподілилися так:

понад 40% забезпечує атомна генерація;

25% — теплові електростанції (ТЕС);

15% — гідроенергетика.

Шмигаль уточнив, що базову стабільність гарантують атомні станції.

"Енергію генерують шість із дев'яти енергоблоків АЕС, три перебувають у планових ремонтах, на п'ятьох блоках цьогорічні ремонти вже завершені", — додав він.

Міністр запевнив, що до початку опалювального сезону всі ремонти на АЕС будуть повністю завершені, і заклади вийдуть на максимум готовності.

Підготовка до зими залишається ключовим пріоритетом для Кабінету міністрів, робота триває у режимі 24/7 за п'ятьма головними напрямками. Наразі в Україні вже завершили будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту енергообʼєктів, а ще понад 280 установок перебувають на стадії монтажу та будівництва.

Найкращі темпи розбудови генерації фіксують на Київщині та Харківщині, водночас певні ризики зберігаються у Києві та на Полтавщині.

Як писали Новини.LIVE, Міноборони РФ опублікувало фото ударного безпілотника з написом "Як сніг на голову", фактично натякнувши на нові атаки по українській енергетиці взимку. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що такі погрози можуть мати наслідки й для самих росіян. За його словами, через дії російського військового відомства жителі РФ можуть зіткнутися взимку з проблемами зі світлом, теплом і пальним.

Також нардеп Сергій Нагорняк заявив, що за останні п’ять років в Україні не збудували жодної нової підстанції оператора системи передачі. Водночас за три роки близько 150 трансформаторів на чинних підстанціях захистили залізобетонними конструкціями, а ще понад 50 захисних споруд перебувають на етапі будівництва. Нагорняк також зазначив, що Україна має проєкти підземних об’єктів релейного захисту, однак їх реалізація потребує значних коштів.