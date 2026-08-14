Нагорняк: Україна за 5 років не збудувала жодної нової підстанції

Електромережі. Фото ілюстративне: "Новинарня"

За останні п’ять років в Україні не збудували жодної нової підстанції оператора системи передачі. Водночас за три роки наявні об’єкти почали активно захищати від російських атак: близько 150 трансформаторів уже укрили залізобетонними конструкціями, а ще понад 50 таких споруд перебувають на етапі будівництва.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Як Україна захищає енергетичні об’єкти

За його словами, за останні три роки на діючих підстанціях вдалося захистити близько 150 трансформаторів за допомогою залізобетонних саркофагів. Наразі також будують понад 50 споруд другого рівня захисту для трансформаторів великої потужності.

"За п’ять останніх років Україна не збудувала жодної підстанції оператора системи передачі. Станом на сьогодні вдалося за останні три роки на діючих підстанціях захистити близько 150 трансформаторів з залізобетонними саркофагами", — сказав Нагорняк.

Він додав, що Україна також має проєкти будівництва підземних будівель релейного захисту. Однак їхнє масштабування потребує значних фінансових ресурсів.

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Підземний захист здорожчує будівництво

За словами депутата, "Укренерго" працює з міжнародними донорами, оскільки тарифних надходжень недостатньо для реалізації таких проєктів.

Нагорняк зазначив, що будівництво захисних споруд суттєво збільшує вартість енергетичних об’єктів.

"Все, що ховається під землю, здорожчує інвестиції, принаймні мінімум вдвічі", — наголосив він.

Водночас депутат зазначив, що Україна пропонує бізнесу долучатися до будівництва нових об’єктів генерації, зокрема із захисними спорудами.

Бізнес можуть залучити до будівництва генерації

За словами Нагорняка, "Укренерго" готує з бізнесом п’ятирічні контракти на викуп виробленої електроенергії за фіксованим тарифом. Також компаніям планують гарантувати військові ризики.

Він висловив сподівання, що частина бізнесу скористається такими можливостями та долучиться до створення нових потужностей.

Водночас Україна вже розвиває розподілену генерацію та системи накопичення електроенергії. У червні Нагорняк заявляв, що лише у 2026 році в країні вже запустили понад 500 МВт потужностей накопичення, а до кінця року очікується встановлення ще близько 300 МВт.

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