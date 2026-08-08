Шмигаль: Україна пройшла серпневу спеку без відключень світла

Міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Енергосистема України пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключення електроенергії. Цього вдалося досягти завдяки коригуванню графіків літніх ремонтів, залученню наявних потужностей розподіленої газової генерації та збільшенню імпорту електроенергії. У результаті Україна змогла уникнути дефіциту потужності в енергосистемі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міністра енергетики України Дениса Шмигаля у суботу, 8 серпня.

Україна уникнула відключень світла під час рекордної спеки

За словами Дениса Шмигаля, під час періоду спеки вчасно скоригували графіки літніх ремонтів на електростанціях, зокрема на енергоблоках АЕС. Також максимально залучили наявні потужності розподіленої газової генерації та збільшили обсяг імпорту електроенергії.

Шмигаль зазначив, що саме ці заходи дозволили уникнути дефіциту потужності в енергосистемі України.

Міністр подякував енергетикам, які в екстремальних погодних і безпекових умовах продовжували ремонтувати та відновлювати об’єкти, підключати нові потужності й будувати захист. Також він висловив вдячність українцям, які відповідально поставилися до закликів і змінили свій режим енергоспоживання.

"Енергосистема України, за попередніми прогнозами, пройшла період рекордної серпневої спеки без графіків відключення електроенергії.

Ми вчасно скоригували графіки літніх ремонтів на електростанціях, зокрема — на енергоблоках АЕС, максимально залучили наявні потужності розподіленої газової генерації та збільшили обсяг імпорту електроенергії. Усе це дозволило уникнути дефіциту потужності в системі України", — поінформував Шмигаль.

Скриншот повідомлення Шмигаля/Facebook

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