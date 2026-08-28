Україна достроково підготувала запаси газу до зими - Шмигаль

Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Facebook

Україна накопичила 14,6 млрд кубометрів газу у підземних сховищах, необхідного для базового сценарію проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Цільового показника наповненості ПСГ вдалося досягти на місяць раніше від запланованого терміну. Також триває підготовка до зими за іншими напрямками.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає Новини.LIVE.

Реклама

Україна достроково досягла цільового показника

Денис Шмигаль повідомив, що наразі в українських підземних сховищах зберігається 14,6 млрд кубометрів природного газу.

Глава уряду зазначив, що Україна вже досягла цільового показника наповненості газових сховищ, визначеного для проходження зими. Зробити це вдалося на місяць раніше, ніж планувалося.

"Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими", — зазначив Шмигаль.

Читайте також:

Він подякував усім, хто працює над формуванням необхідних запасів та стабільністю газової галузі. Серед них — українські видобувні компанії, Оператор ГТС України, Нафтогаз та працівники паливно-енергетичного комплексу.

Шмигаль наголосив, що в частині запасів природного газу Україна вже готова до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.

Водночас робота над підготовкою до холодного сезону триває за іншими напрямами.

Допис Дениса Шмигаля. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що міністр енергетики Денис Шмигаль також повідомляв, що в Україні створили систему захисту енергетичних об’єктів, яка дає змогу витримувати удари балістичних ракет. Водночас він наголосив, що майбутній зимовий період не буде простим. За його словами, посилити захист та стійкість енергетики допомагає постійна підтримка міжнародних партнерів.

Ми інформували, що Денис Шмигаль заявив — в Україні створили стратегічні запаси продуктів харчування, які за потреби зможуть використати у разі надзвичайних ситуацій. Наступний опалювальний сезон може бути непростим, тож держава та громади продовжують готуватися до потенційних викликів.