Украина досрочно подготовила запасы газа к зиме — Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Facebook

Украина накопила в подземных хранилищах 14,6 млрд кубометров газа, необходимого для базового сценария прохождения осенне-зимнего периода 2026/2027 годов. Целевой показатель наполненности ПХГ удалось достичь на месяц раньше запланированного срока. Также продолжается подготовка к зиме по другим направлениям.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передает Новини.LIVE.

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Украина досрочно достигла целевого показателя

Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент в украинских подземных хранилищах хранится 14,6 млрд кубометров природного газа.

Глава правительства отметил, что Украина уже достигла целевого показателя наполненности газовых хранилищ, определенного для перезимовки. Сделать это удалось на месяц раньше, чем планировалось.

"Украина накопила газ, необходимый для базового сценария перезимовки", — отметил Шмыгаль.

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Он поблагодарил всех, кто работает над формированием необходимых запасов и обеспечением стабильности газовой отрасли. Среди них — украинские добывающие компании, Оператор ГТС Украины, "Нафтогаз" и работники топливно-энергетического комплекса.

Шмыгаль подчеркнул, что в части запасов природного газа Украина уже готова к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов.

В то же время работа по подготовке к холодному сезону продолжается и по другим направлениям.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE писали, что министр энергетики Денис Шмыгаль также сообщал, что в Украине создана система защиты энергетических объектов, позволяющая выдерживать удары баллистических ракет. В то же время он подчеркнул, что предстоящий зимний период не будет простым. По его словам, усилить защиту и устойчивость энергетики помогает постоянная поддержка международных партнеров.

Мы сообщали, что Денис Шмыгаль заявил: в Украине созданы стратегические запасы продуктов питания, которые при необходимости можно будет использовать в случае чрезвычайных ситуаций. Следующий отопительный сезон может оказаться непростым, поэтому государство и общины продолжают готовиться к потенциальным вызовам.