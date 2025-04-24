Скільки цивільних загинуло з моменту повномасштабної війни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав до активнішої підтримки України з боку Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. Він сказав, скільки цивільних громадян та об'єктів вбила та знищила Росія з моменту повномасштабного вторгнення.

Про це Денис Шмигаль заявив у Вашингтоні на конференції Ukraine: Reinvent. Innovate. Leapfrog.

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Очільник уряду наголосив, що Росія щодня завдає ударів по мирних містах і селах України — Кривому Рогу, Сумах, Дніпру, Одесі, а вночі здійснила атаку дронами та ракетами на Київ. За словами Шмигаля, з початку повномасштабної війни від рук російських окупантів загинули 13 тисяч цивільних українців, серед яких 618 дітей. Було здійснено 1700 атак на школи та понад 780 — на лікарні. Також Росія неодноразово націлювала удари на українську енергетику, провівши понад 30 масованих і сотні менших атак.

Виступ Дениса Шмигаля. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмигаль відзначив мужність українських воїнів. За його словами, оборонно-промисловий комплекс України з 2022 року зріс у 35 разів і наразі забезпечує 40% потреб ЗСУ в озброєнні.

Окрему увагу прем’єр приділив міжнародній підтримці. Він подякував усім друзям і партнерам України, зокрема американському народу та українській діаспорі у США. Шмигаль підкреслив, що сьогодні українці потребують лідерства з боку США та активної позиції українців, які мешкають у Сполучених Штатах.

"Росія повинна заплатити подвійно. Не лише грішми за спричинені руйнування. Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом РФ. Це потрібно і Європі, і Америці, щоб у майбутньому світ був безпечним, щоб наші діти жили в мирі", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила масштабну атаку по Україні різними видами повітряних засобів. Найбільша кількість жертв та руйнувань у Києві, зокрема у Святошинському районі.

Там досі тривають пошуково-рятувальні роботи. За останніми відомо, що загалом загинуло всім людей під завалами, серед них було двоє дітей.