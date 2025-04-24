Сколько гражданских погибло с момента полномасштабной войны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал к более активной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества. Он сказал, сколько гражданских граждан и объектов убила и уничтожила Россия с момента полномасштабного вторжения.

Об этом Денис Шмыгаль заявил в Вашингтоне на конференции "Ukraine: Reinvent. Innovate. Leapfrog".

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Глава правительства подчеркнул, что Россия ежедневно наносит удары по мирным городам и селам Украины - Кривому Рогу, Сумах, Днепру, Одессе, а ночью осуществила атаку дронами и ракетами на Киев. По словам Шмыгаля, с начала полномасштабной войны от рук российских оккупантов погибли 13 тысяч гражданских украинцев, среди которых 618 детей. Было совершено 1700 атак на школы и более 780 - на больницы. Также россия неоднократно нацеливала удары на украинскую энергетику, проведя более 30 массированных и сотни меньших атак.

Выступление Дениса Шмыгаля. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмыгаль отметил мужество украинских воинов. По его словам, оборонно-промышленный комплекс Украины с 2022 года вырос в 35 раз, и сейчас обеспечивает 40% потребностей ВСУ в вооружении.

Отдельное внимание премьер уделил международной поддержке. Он поблагодарил всех друзей и партнеров Украины, в частности американский народ и украинскую диаспору в США. Шмыгаль подчеркнул, что сегодня украинцы нуждаются в лидерстве со стороны США и активной позиции украинцев, проживающих в Соединенных Штатах.

"Россия должна заплатить вдвойне. Не только деньгами за вызванные разрушения. Мы хотим, чтобы россияне, которые совершают преступления, ответили персонально перед судом. Включая высшее военное и политическое руководство РФ. Это нужно и Европе, и Америке, чтобы в будущем мир был безопасным, чтобы наши дети жили в мире", — сказал Шмыгаль.

Напомним, сегодня Россия осуществила масштабную атаку по Украине различными видами воздушных средств. Наибольшее количество жертв и разрушений в Киеве, в частности в Святошинском районе.

Там до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. По последним известно, что всего погибло восемь человек под завалами, среди них было двое детей.