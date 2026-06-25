Шмигаль: ситуація навколо Ірану не впливає на економіку України

Денис Шмигаль. Фото: URC 2026

Карина Приходько Редактор

Наразі ситуація навколо Ірану та Ормузької протоки прямо не впливає на економіку України. Певні коливання на українському ринку дизпального були лише на початку кризи.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час Конференції з питань відновлення України, яка відбувається у Ґданську, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Як сиутація навколо Ірану впливає на Україну

Шмигаль розповів, що на початку кризи були певні коливання на українському ринку дизпального, однак газовий ринок не постраждав. Згодом бізнес і ринкові механізми стабілізували ситуацію.

За словами міністра, зараз Україна не відчуває прямого впливу подій навколо Ірану та Ормузької протоки на енергетичну систему чи економіку.

Також він зазначив, що переговори щодо нових партій ракет і обладнання для ППО були складними. Однак зараз США та інші партнери посилюють підтримку України на тлі її успіхів на фронті.

Як писали Новини.LIVE, 17 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ уже набув чинності.

Також ми повідомляли, що Сенат обмежив військові повноваження Трампа щодо Ірану. Спільне голосування демократів та чотирьох республіканців викликало обурення президента.