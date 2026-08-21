Шмигаль розповів, коли можуть підвищити тарифи на електроенергію

Очільник Міненерго Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Ціни на електроенергію для побутових споживачів в Україні залишатимуться незмінними до наступного року. Міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, що Україна працює в умовах європейського енергетичного ринку. Тому для бізнесу ціна на електроенергію залишається ринковою, тоді як тариф для населення наразі зафіксований.

Про це Шмигаль заявив під час виступу на Годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

Ціни на світло для українців не змінюватимуть до наступного року

За словами міністра, тариф для населення наразі зафіксований на весь опалювальний сезон.

"Для людей ціна зафіксована. До наступного року ціни на електроенергію будуть залишатися незмінними", — заявив Шмигаль.

Він також розповів про фінансування заходів для підвищення стійкості української енергосистеми. За словами міністра, з державного бюджету на ці цілі вже спрямували понад 60 млрд грн.

Зокрема, 40 млрд грн передбачені безпосередньо для реалізації Планів стійкості, з яких 35,2 млрд грн уже розподілили між відповідними установами, громадами та Агентством відновлення. Крім того, з резервного фонду 2 млрд грн спрямували Києву, а ще 12 млрд грн — на захист громад та енергетичних компаній.

Окремо Україна залучила від міжнародних партнерів 507 млн євро через Фонд підтримки енергетики. Ці кошти, зокрема, використовують для формування резерву необхідного обладнання та підготовки енергосистеми до наступної зими.

Шмигаль зазначив, що громади також спрямовують власні кошти на реалізацію Планів стійкості.

Як писали Новини.LIVE, Кабмін змінив правила розподілу електроенергії між регіонами та критично важливими об’єктами з урахуванням сезонного споживання. Для зимового та літнього періодів окремо формуватимуть переліки критичної інфраструктури та визначатимуть пріоритети забезпечення світлом. В уряді очікують, що новий механізм допоможе рівномірніше розподіляти доступну електроенергію та збільшити її обсяг для побутових споживачів.

Також Шмигаль повідомляв, що в Україні наразі працюють шість із дев’яти енергоблоків АЕС, тоді як ще три перебувають у планових ремонтах. На п’ятьох енергоблоках ремонтні роботи цього року вже завершили. За його словами, до початку опалювального сезону всі ремонти на АЕС планують завершити, щоб станції працювали з максимальною готовністю.