Шмигаль розповів про плани РФ щодо наступу - що відомо

Денис Шмигаль. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ситуацію на фронті та плани Росії щодо захоплення українських територій. За його словами, Росія прагне повністю контролювати Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську і, можливо, Чернігівську області.

Про це Шмигаль заявив у нещодавньому інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

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"Лінія фронту наразі більш-менш стабілізована. Однак росіяни не припиняють тиск. Їхні політичні цілі доволі радикальні: вони хочуть вийти на географічні кордони інших регіонів, щоб збільшити свій переговорний простір і нав’язати нам абсолютно неприйнятні умови капітуляції", — зазначив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що Україні зараз вкрай потрібні сучасні системи протиповітряної оборони — Patriot, Hawks, SAMP-T — а також посилення економічного тиску з боку західних країн.

За його словами, ухвалення 18-го пакету санкцій Євросоюзу та законопроєкту сенатора США Ліндсі Грема можуть змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Окрім цього, Шмигаль закликав ЄС прийняти рішення про конфіскацію усіх заморожених активів Росії та передати їх Україні. Ці кошти мають бути спрямовані на відбудову країни та компенсацію завданих збитків.

Нагадаємо, що у червні російські окупанти захопили 556 квадратних кілометрів української землі — це найвищий рівень захоплень за весь поточний рік.

Військові експерти дійшли висновку, що літній наступ російських загарбників навряд чи призведе до суттєвих змін на фронті й не дасть помітних результатів.