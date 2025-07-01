Шмыгаль рассказал о планах РФ по наступлению - что известно

Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации на фронте и планах России по захвату украинских территорий. По его словам, Россия стремится полностью контролировать Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и, возможно, Черниговскую области.

Об этом Шмыгаль заявил в недавнем интервью испанскому изданию El Pais.

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"Линия фронта пока более-менее стабилизирована. Однако россияне не прекращают давление. Их политические цели довольно радикальные: они хотят выйти на географические границы других регионов, чтобы увеличить свое переговорное пространство и навязать нам абсолютно неприемлемые условия капитуляции", — отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украине сейчас крайне нужны современные системы противовоздушной обороны — Patriot, Hawks, SAMP-T — а также усиление экономического давления со стороны западных стран.

По его словам, принятие 18-го пакета санкций Евросоюза и законопроекта сенатора США Линдси Грэма могут заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Кроме этого, Шмыгаль призвал ЕС принять решение о конфискации всех замороженных активов России и передать их Украине. Эти средства должны быть направлены на восстановление страны и компенсацию нанесенного ущерба.

Напомним, что в июне российские оккупанты захватили 556 квадратных километров украинской земли — это самый высокий уровень захватов за весь текущий год.

Военные эксперты пришли к выводу, что летнее наступление российских захватчиков вряд ли приведет к существенным изменениям на фронте и не даст заметных результатов.