Володимир Зеленський шість років президент — як проходили вибори

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на президентських виборах. В другому турі за нього проголосували 73% виборців, що стало рекордом.

Як відбувалися вибори президента шість років тому, нагадаємо в матеріалі Новини.LIVE.

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Вибори президента України 2019 року стали одними з найвизначніших в історії незалежності, відзначившись високою явкою, несподіваною динамікою кампанії та рекордною підтримкою одного з кандидатів.

Перший тур відбувся 31 березня — на голосуванні була зафіксована 62,88% явка виборів. 7 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила результати:

Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів;

Петро Порошенко — 15,95%.

Другий тур відбувся 21 квітня, а результати голосування були такими

Володимир Зеленський — 73,22% голосів (13 541 528 виборців);

Петро Порошенко — 24,45% голосів.

Результати виборів. Фото: Український центр суспільних даних

Так, Зеленський здобув перемогу в усіх областях України, крім Львівської, де переміг Порошенко.

Володимир Зеленський під час оголошення результатів. Фото: RFE

Відомо, що Зеленський став першим президентом України, який раніше не займав жодної державної посади. Водночас його підтримала рекордна кількість виборців — понад 73% в другому турі.

Нагадаємо, Зеленський запропонував Росії встановити режим "тиші" стосовно далекобійних ударів дронів та ракет по інфраструктурі України.

Також відомо, що протягом Великодня Росія не припиняла здійснювати штурми на фронті. Заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін пояснив, чому "тиша" на фронті неможлива.