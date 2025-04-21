Владимир Зеленский шесть лет президент - как проходили выборы - как проходили выборы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах. Во втором туре за него проголосовали 73% избирателей, что стало рекордом.

Как проходили выборы президента шесть лет назад, напомним в материале Новини.LIVE.

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Выборы президента Украины 2019 года стали одними из самых выдающихся в истории независимости, отметившись высокой явкой, неожиданной динамикой кампании и рекордной поддержкой одного из кандидатов.

Первый тур состоялся 31 марта — на голосовании была зафиксирована 62,88% явка выборов. 7 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила результаты:

Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов;

Петр Порошенко — 15,95%.

Второй тур состоялся 21 апреля, а результаты голосования были такими

Владимир Зеленский — 73,22% голосов (13 541 528 избирателей);

Петр Порошенко — 24,45% голосов.

Результаты выборов. Фото: Украинский центр общественных данных

Так, Зеленский одержал победу во всех областях Украины, кроме Львовской, где победил Порошенко.

Владимир Зеленский во время объявления результатов. Фото: RFE

Известно, что Зеленский стал первым президентом Украины, который ранее не занимал ни одной государственной должности. В то же время его поддержало рекордное количество избирателей — более 73% во втором туре.

Напомним, Зеленский предложил России установить режим "тишины" в отношении дальнобойных ударов дронов и ракет по инфраструктуре Украины.

Также известно, что в течение Пасхи Россия не прекращала осуществлять штурмы на фронте. Заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин объяснил, почему "тишина" на фронте невозможна.