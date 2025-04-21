Владимир Зеленский шесть лет президент - как проходили выборы - как проходили выборы

Шесть лет назад Зеленский победил на выборах — как это было
В Украине 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах. Во втором туре за него проголосовали 73% избирателей, что стало рекордом.
Как проходили выборы президента шесть лет назад, напомним в материале Новини.LIVE.
Президентские выборы-2019
Выборы президента Украины 2019 года стали одними из самых выдающихся в истории независимости, отметившись высокой явкой, неожиданной динамикой кампании и рекордной поддержкой одного из кандидатов.
Первый тур состоялся 31 марта — на голосовании была зафиксирована 62,88% явка выборов. 7 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила результаты:
- Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов;
- Петр Порошенко — 15,95%.
Второй тур состоялся 21 апреля, а результаты голосования были такими
- Владимир Зеленский — 73,22% голосов (13 541 528 избирателей);
- Петр Порошенко — 24,45% голосов.
Так, Зеленский одержал победу во всех областях Украины, кроме Львовской, где победил Порошенко.
Известно, что Зеленский стал первым президентом Украины, который ранее не занимал ни одной государственной должности. В то же время его поддержало рекордное количество избирателей — более 73% во втором туре.
Напомним, Зеленский предложил России установить режим "тишины" в отношении дальнобойных ударов дронов и ракет по инфраструктуре Украины.
Также известно, что в течение Пасхи Россия не прекращала осуществлять штурмы на фронте. Заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин объяснил, почему "тишина" на фронте невозможна.
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