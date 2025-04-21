Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Шесть лет назад Зеленский победил на выборах — как это было arrow

Шесть лет назад Зеленский победил на выборах — как это было

21 апреля 2025 06:08
Евгения Брюховецкая - редактор
Владимир Зеленский шесть лет президент - как проходили выборы - как проходили выборы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил на президентских выборах. Во втором туре за него проголосовали 73% избирателей, что стало рекордом.

Как проходили выборы президента шесть лет назад, напомним в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Президентские выборы-2019

Выборы президента Украины 2019 года стали одними из самых выдающихся в истории независимости, отметившись высокой явкой, неожиданной динамикой кампании и рекордной поддержкой одного из кандидатов.

Первый тур состоялся 31 марта — на голосовании была зафиксирована 62,88% явка выборов. 7 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила результаты:

  • Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов;
  • Петр Порошенко — 15,95%.

Второй тур состоялся 21 апреля, а результаты голосования были такими

  • Владимир Зеленский — 73,22% голосов (13 541 528 избирателей);
  • Петр Порошенко — 24,45% голосов.
null
Результаты выборов. Фото: Украинский центр общественных данных

Так, Зеленский одержал победу во всех областях Украины, кроме Львовской, где победил Порошенко.

null
Владимир Зеленский во время объявления результатов. Фото: RFE

Известно, что Зеленский стал первым президентом Украины, который ранее не занимал ни одной государственной должности. В то же время его поддержало рекордное количество избирателей — более 73% во втором туре.

Напомним, Зеленский предложил России установить режим "тишины" в отношении дальнобойных ударов дронов и ракет по инфраструктуре Украины.

Также известно, что в течение Пасхи Россия не прекращала осуществлять штурмы на фронте. Заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин объяснил, почему "тишина" на фронте невозможна.

Владимир Зеленский выборы украинцы голосование президент
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама