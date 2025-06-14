40 років Шенгенській зоні — найбільший простір вільного пересування в Європі

Туристка. Фото ілюстративне: Pexels

Виповнюється рівно 40 років з початку дії Шенгенської зони. Вона стала найбільшою зоною вільного пересування в світі, що охоплює 450 мільйонів європейців в 29 країнах.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Шенгенську зону.

Реклама

Читайте також:

Декларація на честь 40-ї річниці

Рада Європейського Союзу підписала Шенгенську декларацію з нагоди річниці. Таким чином, було поновлено зобов'язання та підкреслено важливість.

"Ми зібралися разом з нагоди 40-ї річниці підписання Шенгенської угоди, щоб підкреслити нашу спільну відданість безпеці Європи, зміцненню стійкості та готовності до викликів сьогодення", — наголосив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк.

Сторони зобовʼязались продовжувати інвестувати у спільний простір без внутрішніх кордонів.

Найбільша зона вільного пересування

Шенгенська зона є найбільшою у світі територією вільного пересування, якою користуються понад 450 мільйонів європейців.

Шенгенська зона. Фото: Wikimedia Commons

Щодня внутрішні кордони перетинають близько 2 мільйонів осіб.

Вона значно сприяє внутрішній торгівлі ЄС, обсяг якої у 2024 році перевищив 4,1 трильйона євро.

Щороку сотні мільйонів людей легально в'їжджають до ЄС, що робить Шенген найпопулярнішим туристичним напрямком, на який припадає 40% світового туризму.

Туристи. Фото ілюстративне: Pexels

Зобовʼязання Ради ЄС

У Ради є сім зобовʼязань зі збереження та зміцнення Шенгенської зони:

Просувати та захищати цінності поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини в єдиному просторі свободи, безпеки та правосуддя. Захищати свободу пересування, залишаючи контроль на внутрішніх кордонах лише як крайній захід, та посилювати управління зовнішніми кордонами, міграцією, поверненням нелегалів і боротьбою з транскордонною злочинністю, тероризмом, кіберзагрозами та гібридними викликами. Розвивати та поглиблювати співпрацю між правоохоронними органами та міжвідомчою співпрацею. Відмовляти у в’їзді та запобігати незаконному перетину кордону особам без права на в’їзд, а також забезпечувати повернення тих, хто не має підстав для перебування. Посилити зовнішній вимір Шенгенської угоди. Забезпечувати високий рівень взаємної довіри між державами-членами та спільно реагувати на виклики. Інвестувати в надійну та добре функціонуючу Шенгенську зону.

Туристи. Фото ілюстративне: Pexels

Як створили Шенгенську зону

Бельгія, Франція, Німеччина, Люксембург та Нідерланди 14 червня 1985 року підписали Шенгенську угоду.

Мета полягала у поступовому усуненні контролю на внутрішніх кордонах і гарантуванні вільного пересування для громадян.

Практичні кроки для скасування прикордонного контролю всередині та посилення охорони спільних зовнішніх кордонів були закладені в Шенгенській конвенції 1990 року. Вона набрала чинності 1995 року і призвела до фактичного скасування контролю між п’ятьма державами, а також Іспанією та Португалією, які приєдналися незабаром після цього.

Наразі Шенгенська зона складається з 29 країн — всі країни-члени ЄС, окрім Кіпру та Ірландії, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Нагадаємо, серед численних туристичних напрямків Хорватія вирізняється своїми бірюзовими водами та неповторним середземноморським колоритом.

Раніше Новини.LIVE розповіли, які бюджетні путівки обрати українцям у 2025 році.