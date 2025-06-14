40 років Шенгенській зоні — найбільший простір вільного пересування в Європі

Шенгенська зона діє вже 40 років — цікаві факти
Виповнюється рівно 40 років з початку дії Шенгенської зони. Вона стала найбільшою зоною вільного пересування в світі, що охоплює 450 мільйонів європейців в 29 країнах.
Новини.LIVE розповідають, що відомо про Шенгенську зону.
Декларація на честь 40-ї річниці
Рада Європейського Союзу підписала Шенгенську декларацію з нагоди річниці. Таким чином, було поновлено зобов'язання та підкреслено важливість.
"Ми зібралися разом з нагоди 40-ї річниці підписання Шенгенської угоди, щоб підкреслити нашу спільну відданість безпеці Європи, зміцненню стійкості та готовності до викликів сьогодення", — наголосив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк.
Сторони зобовʼязались продовжувати інвестувати у спільний простір без внутрішніх кордонів.
Найбільша зона вільного пересування
Шенгенська зона є найбільшою у світі територією вільного пересування, якою користуються понад 450 мільйонів європейців.
Щодня внутрішні кордони перетинають близько 2 мільйонів осіб.
Вона значно сприяє внутрішній торгівлі ЄС, обсяг якої у 2024 році перевищив 4,1 трильйона євро.
Щороку сотні мільйонів людей легально в'їжджають до ЄС, що робить Шенген найпопулярнішим туристичним напрямком, на який припадає 40% світового туризму.
Зобовʼязання Ради ЄС
У Ради є сім зобовʼязань зі збереження та зміцнення Шенгенської зони:
- Просувати та захищати цінності поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини в єдиному просторі свободи, безпеки та правосуддя.
- Захищати свободу пересування, залишаючи контроль на внутрішніх кордонах лише як крайній захід, та посилювати управління зовнішніми кордонами, міграцією, поверненням нелегалів і боротьбою з транскордонною злочинністю, тероризмом, кіберзагрозами та гібридними викликами.
- Розвивати та поглиблювати співпрацю між правоохоронними органами та міжвідомчою співпрацею.
- Відмовляти у в’їзді та запобігати незаконному перетину кордону особам без права на в’їзд, а також забезпечувати повернення тих, хто не має підстав для перебування.
- Посилити зовнішній вимір Шенгенської угоди.
- Забезпечувати високий рівень взаємної довіри між державами-членами та спільно реагувати на виклики.
- Інвестувати в надійну та добре функціонуючу Шенгенську зону.
Як створили Шенгенську зону
Бельгія, Франція, Німеччина, Люксембург та Нідерланди 14 червня 1985 року підписали Шенгенську угоду.
Мета полягала у поступовому усуненні контролю на внутрішніх кордонах і гарантуванні вільного пересування для громадян.
Практичні кроки для скасування прикордонного контролю всередині та посилення охорони спільних зовнішніх кордонів були закладені в Шенгенській конвенції 1990 року. Вона набрала чинності 1995 року і призвела до фактичного скасування контролю між п’ятьма державами, а також Іспанією та Португалією, які приєдналися незабаром після цього.
Наразі Шенгенська зона складається з 29 країн — всі країни-члени ЄС, окрім Кіпру та Ірландії, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.
Нагадаємо, серед численних туристичних напрямків Хорватія вирізняється своїми бірюзовими водами та неповторним середземноморським колоритом.
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