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Шенгенская зона действует уже 40 лет — интересные факты

14 июня 2025 06:45
Аркадий Пастула - Редактор
40 лет Шенгенской зоне — самое большое пространство свободного передвижения в Европе
Туристка. Фото иллюстративное: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

Исполняется ровно 40 лет с начала действия Шенгенской зоны. Она стала крупнейшей зоной свободного передвижения в мире, охватывающей 450 миллионов европейцев в 29 странах.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Шенгенской зоне.

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Декларация в честь 40-й годовщины

Совет Европейского Союза подписал Шенгенскую декларацию по случаю годовщины. Таким образом, были возобновлены обязательства и подчеркнута важность.

"Мы собрались вместе по случаю 40-й годовщины подписания Шенгенского соглашения, чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность безопасности Европы, укреплению устойчивости и готовности к вызовам современности", — отметил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

Стороны обязались продолжать инвестировать в общее пространство без внутренних границ.

Самая большая зона свободного передвижения

Шенгенская зона является крупнейшей в мире территорией свободного передвижения, которой пользуются более 450 миллионов европейцев.

Шенгенська зона
Шенгенская зона. Фото: Wikimedia Commons

Ежедневно внутренние границы пересекают около 2 миллионов человек.

Она значительно способствует внутренней торговле ЕС, объем которой в 2024 году превысил 4,1 триллиона евро.

Ежегодно сотни миллионов людей легально въезжают в ЕС, что делает Шенген самым популярным туристическим направлением, на которое приходится 40% мирового туризма.

Туристи на вулиці
Туристы. Фото иллюстративное: Pexels

Обязательства Совета ЕС

У Совета есть семь обязательств по сохранению и укреплению Шенгенской зоны:

  1. Продвигать и защищать ценности уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и уважения прав человека в едином пространстве свободы, безопасности и правосудия.
  2. Защищать свободу передвижения, оставляя контроль на внутренних границах только как крайнюю меру, и усиливать управление внешними границами, миграцией, возвращением нелегалов и борьбой с трансграничной преступностью, терроризмом, киберугрозами и гибридными вызовами.
  3. Развивать и углублять сотрудничество между правоохранительными органами и межведомственным сотрудничеством.
  4. Отказывать во въезде и предотвращать незаконное пересечение границы лицам без права на въезд, а также обеспечивать возвращение тех, кто не имеет оснований для пребывания.
  5. Усилить внешнее измерение Шенгенского соглашения.
  6. Обеспечивать высокий уровень взаимного доверия между государствами-членами и совместно реагировать на вызовы.
  7. Инвестировать в надежную и хорошо функционирующую Шенгенскую зону.
Туристи
Туристы. Фото иллюстративное: Pexels

Как создали Шенгенскую зону

Бельгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерланды 14 июня 1985 года подписали Шенгенское соглашение.

Цель заключалась в постепенном устранении контроля на внутренних границах и гарантировании свободного передвижения для граждан.

Практические шаги для отмены пограничного контроля внутри и усиления охраны общих внешних границ были заложены в Шенгенской конвенции 1990 года. Она вступила в силу в 1995 году и привела к фактической отмене контроля между пятью государствами, а также Испанией и Португалией, которые присоединились вскоре после этого.

Сейчас Шенгенская зона состоит из 29 стран — все страны-члены ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Напомним, среди многочисленных туристических направлений Хорватия отличается своими бирюзовыми водами и неповторимым средиземноморским колоритом.

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