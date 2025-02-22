У Путіна помітили дивний шрам на лобі

Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ

На нових фото та відеозаписах з останніх публічних заходів Володимира Путіна уважні спостерігачі помітили загадковий шрам на його лобі. Цікаво, що деякі факти вказують на те, що ракурс для фото Володимира Путіна раніше ретельно відбирали.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Шрам на лобі Путіна. Фото: Nexta

Шрам на голові Путіна. Фото: Nexta

Відмітина на лобі. Фото: Nexta

Його чітко видно на знімках, зроблених 19, 20 та 21 лютого, тоді як у попередні дні ракурс зйомки не дозволяв розгледіти деталі.

Цікаво, що 17 та 18 лютого кадри з Путіним демонстрували його з іншого боку, що могло бути зроблено навмисно, аби не привертати увагу до змін у зовнішності.

Інший ракурс зйомки. Фото: Nexta

А ось 15 та 16 лютого на офіційному кремлівському сайті не з'явилося жодних нових матеріалів, що лише підживлює чутки про можливі проблеми зі здоров’ям російського диктатора.

На кремлівському сайті не публікували фото 15 та 16 лютого. Фото: Nexta

Ситуація викликала особливий інтерес у світових аналітиків, які неодноразово звертали увагу на періодичні зміни у зовнішності російського диктатора, його опухле обличчя та дивні рухи під час публічних виступів. Деякі припускають, що Володимир Путін міг отримати якесь лікування і в дні процедур не фотографувався, а кілька днів потому взагалі змінив ракурс зйомки свого обличчя.

Нагадаємо, що чутки про здоров'я та зовнішність Путіна ширяться давно. Раніше колишній речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Володимир Путін страждає від низки хвороб та навіть використовує двійників.