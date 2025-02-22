У Путина заметили странный шрам на лбу

Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ

На новых фото и видеозаписях с последних публичных мероприятий Владимира Путина внимательные наблюдатели заметили загадочный шрам на его лбу. Интересно, что некоторые факты указывают на то, что ракурс для фото Владимира Путина ранее тщательно отбирали.

Об этом сообщают росСМИ.

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Шрам на лбу Путина. Фото: Nexta

Шрам на голове Путина. фото: Nexta

Отметина на лбу. Фото: Nexta

Его четко видно на снимках, сделанных 19, 20 и 21 февраля, тогда как в предыдущие дни ракурс съемки не позволял разглядеть детали.

Интересно, что 17 и 18 февраля кадры с Путиным демонстрировали его с другой стороны, что могло быть сделано намеренно, чтобы не привлекать внимание к изменениям во внешности.

Другой ракурс съемки, фото: Nexta

А вот 15 и 16 февраля на официальном кремлевском сайте не появилось никаких новых материалов, что лишь подпитывает слухи о возможных проблемах со здоровьем российского диктатора.

На кремлевском сайте не публиковали фото 15 и 16 февраля. Фото: Nexta

Ситуация вызвала особый интерес у мировых аналитиков, которые неоднократно обращали внимание на периодические изменения во внешности российского диктатора, его опухшее лицо и странные движения во время публичных выступлений. Некоторые предполагают, что Владимир Путин мог получить какое-то лечение и в дни процедур не фотографировался, а несколько дней спустя вообще изменил ракурс съемки своего лица.

Напомним, что слухи о здоровье и внешности Путина ходят давно. Ранее бывший представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Владимир Путин страдает от ряда болезней и даже использует двойников.