З Днем закоханих — що подарувати своїй половинці

На День святого Велентина усі готують подарунки для своїх близьких людей, захисники і захисниці не виключення. Хоч коханння на війні — романтизована ідея, але у неї є і практичні виміри.

Я повідомляє Новини.LIVE, Ukrainian Witness з'ясували які ж презенти до Дня всіх закоханих люблять українські військові — отримувати і дарувати.

Що люблять отримувати і дарувати на День закоханих військові

Зазначається, що 17 людей із Сил оборони: дев'ятеро чоловіків та восьмеро жінок, розповіли про свої вподобання у подарунках на День закоханих. Також їх запитали, які презенти у цей день вони вважають провальними.

У процесі створення цього матеріалу було кілька відмов від людей, які не святкують 14 лютого. До прикладу, солдат та фотограф 152 ОЄБр Артур вважає це свято "змовою комерсантів".

"Я вважаю День Валентина маркетинговою змовою комерсантів, націленою на емоційну нестабільність пересічних споживачів, щоб необґрунтовано зовнішніми факторами піднімати показники продажів. Це найгірший прояв всієї суті капіталізму. А подарунки близьким, які прив'язані виключно до певних дат, є проявом нещирості відносин, скупості та обмеженості у прояві емоцій", — каже він.

Водночас захисники та захисниці, які готові святкувати, вважають чудовим вибором те, що дає відчувати близькість, увагу та турботу. А найголовніше — можливість побути поруч.

"Боня", пілот FPV із 4 бригади Національної гвардії "Рубіж", принагідно згадує Ліну Костенко: "Кохай, допоки тіло спрагле й молоде, бо в старості кохають тільки очі". Він наголосив, що поки молодий, потрібно любити та бути любим.

Топ-5 найбільш бажаних подарунків за версією захисників та захисниць

Час разом

Найчастіше як для чоловіків, так і для жінок, найбажаніший подарунок на свіята — час, проведений з близькою людиною. Побачитися, побути разом, кудись сходити чи поїхати — ось чого захисникам та захисницям бракує найбільше і що вони цінують понад усе. Кілька військових розповіли, що почали так сприймати можливість побути разом із коханими, коли почали служити.

"У різні періоди багато речей були для мене класними подарунками. Від звичайних проявів уваги, турботи, любові до предметів, які були б якорем для моїх спогадів. Зараз найціннішим і найкращим подарунком для мене є час з коханою людиною. У комфорті, в спокої. Адже час — найцінніше, що в нас є, і його ніяк не повернути", — каже старший офіцер відділення комунікацій 26 ОАБр Макс.

Квіти

Захисниці часто називають букет найкращим подарунком до свята. Зокрема і тому, що у зоні виконання бойових завдань це рідкість.

"Це із банальностей, але там, де ми живемо, їх дуже важко знайти. Не кожного дня тут дарують квіти", — зазначила речниця 26 ОАБр Дар'я.

Водночас комунікаційниця 152 ОЄБр Катерина розповіла, що байдуже, чи це буде бабусин бузок, вибагливі гортензіх, пахучі кали чи амарилвс. За словами дівчини, не важливо, чи це "модно", "дорога" і яка їх кількість. Коли людина обирає, вона вкладає душу і виходить таке собі "кольорове щастя".

Увага

Вияви уваги вважають найкращим подарунком до Дня закоханих і захисники, і захисниці.

"Матеріальне, думаю, не треба. Треба, щоб підтримка була, увага", — каже "Боня".

"На будь-яке свято я завжди мрію про нормальну відпустку, а не на кілька діб. Але в наших реаліях це досить складно. Тому для мене найцінніше може бути проста, щира увага від сім’ї, від коханої людини", — додає його посестра, пілот FPV "Юнга", що служить у тій самій бригаді.

Емоції

Військові також називають бажаним подарунком яскраві події та щось, що можна пережити і потім згадувати.

"Класний подарунок — це емоції, пам'ять, спогади, котрі лишаться", — каже Богдан із 26 ОАБр.

Водночас Валентин із 152 ОЄБр розповів, що саме тому любить валентинки. З огляду на ім'я, він їх має багато.

"Мені важливо не стільки саме свято, скільки увага і сенс, який людина вкладає в кілька написаних слів. Я люблю перечитувати побажання, зберігати їх і повертатися до них через час", — розповідає він.

Щось корисне

Серед бажаних матеріальних подарунків військові називають корисні предмети.

"Я люблю і отримувати, і дарувати функціональні речі — щось, що гріє, або щось зручне. Раніше такі дати сприймалися як свята ненормального консюмеризму. А зараз це став такий день, під який можна за когось потурбуватися, чи хтось може потурбуватися за тебе. Бо іноді побут у Києві може бути гірший, ніж в районі виконання завдань. Ідеальний формат подарунка — речі, які роблять життя комфортнішим у таких дурнуватих умовах", — ділиться Володимир із 114 бригади ТрО.

Які подарунки військові обирають для своїх коханих

Добре продумані

І захисники, і захисниці кажуть, що стараються обирати подарунки, які максимально враховуватимуть побажання близьких людей. Таких відповідей абсолютна більшість.

Так, "Юнга" каже, що подарунок має бути саме про близьку людину. Те, чого їй зараз не вистачає, або те, що вона найбільше цінує в житті.

"Я не маю конкретного списку чи найменувань речей, які полюбляю дарувати своїй коханій людині. Я просто дослухаюся до її бажань, вподобань, потреб. І вже від цього роблю якийсь вибір. Кожного разу це щось інше і кожного разу стає сюрпризом для неї", — додає Макс.

Водночас Катерина сказала, що це має бути функціональна річ, підібрана під конкретну людину. Щоб заповітна коробочка одразу викликала вау-ефект. Людина має розуміти, що вона важлива і що кожне її слово було почуте, пропущене через себе.

Емоції

Приємні почуття та переживання — другий за популярністю спосіб потішити близьку людину. Так вважають опитані чоловіки. Як саме цього досягнути, варіантів багато.

"Можна постаратися щось зробити, влаштувати якийсь романтік. Подарувати улюблені квіти. Якщо не йти кудись до ресторану, то приготувати щось вдома, влаштувати романтичну вечерю", — каже "Боня".

А Сергій із 26 ОАБр серед можливих варіантів називає романтичну зустріч, відвідини концерту чи вистави. Його побратим Богдан за приклад наводить простори, де разом із коханою людиною можна побити посуд.

"Це дуже розряджає, надихає, дарує цікаві емоції. Емоції — це найкраще, що можна зробити, щоб потім, через якісь роки, можна було відкрити фотографії на телефоні або роздруковані навіть, і згадати приємні миті", — каже захисник.

За тим самим принципом "Відьма" із 152 ОЄБр обирає і матеріальні подарунки — це має бути щось пам'ятне, наприклад оберіг чи браслет.

Щось практичне

Матеріальні презенти у меншості, але їх також дарують. До прикладу, "Фурія" із 152 ОЄБр може дарувати брендові речі та парфуми, її посестра, медик Ірина, ті ж таки парфуми чи практичний павербанк. Рекрутерка Тетяна, що також служить у цій бригаді, доповнює цей список шкіряним гаманцем, тримером, якісними навушниками.

"На подарунок коханому обираю необхідну йому річ, навмання намагаюся не дарувати", — каже вона.

"Завжди стараюсь обирати подарунки, які приносять не тільки моральне задоволення, а й користь в майбутньому", — додає Максим, їхній побратим-зенітник.

Як безнадійно зіпсувати свято: 3 дуже поганих подарунка за версією військових

Взагалі не привітати

"Найгірше — взагалі забути і нічого не сказати, не подарувати, не написати, не подзвонити. Зараз така тяжка ситуація, тяжкі часи. Треба піклуватися, підтримувати один одного", — каже "Боня".

Подарувати готовий набір

"Неважливо, набір чого це. Знаєте, іноді відчувається, ніби людину змусили це принести. "Таємний Санта" офісного працівника. Неважливо, це косметика, солодощі чи "універсальне, всім подобається". Увагу, вкладену в дію, не зможе замінити ніщо", — каже Катерина.

Тим часом Арсен додав, що набір до Святого Валентина з тих, які рекламують в інстаграмі, відправлений поштою прямо з магазину — це абсолютний фейл. За його словами, в такому подарунку нуль душі, старань і кохання. За винятком якщо це дуже особистий "прикол", який зрозумієте тільки ви двоє.

Не врахувати побажання та ситуацію

"Якось мені подарували сертифікат у салон краси, в який я дуже хотіла, але з обмеженими датами. І найсмішніше, що я в той час постійно перебувала на Донбасі, у зоні бойових дій. Тобто я не могла цим сертифікатом скористатися, і від цього було дуже сумно. Ніби і маєш річ, яку хотіла, а вона тобі нічого і не дає", — розповідає "Юнга".

